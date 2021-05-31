https://uz.sputniknews.ru/20210531/v-uzbekistane-pereschitali-obem-minimalnyx-rasxodov-v-mesyats-18998596.html
В Узбекистане пересчитали объем минимальных расходов в месяц
В Узбекистане пересчитали объем минимальных расходов в месяц
В Минэкономразвития полагают, что 440 тысяч в месяц позволят удовлетворить минимальные потребности узбекистанцев в питании, непродовольственных товарах и... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T13:36+0500
2021-05-31T13:36+0500
2021-05-31T13:40+0500
общество
бедность
потребители
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Минэкономразвития и сокращения бедности в экспериментальном порядке рассчитали объем минимальных потребительских расходов, чтобы определить количество жителей, нуждающихся в материальной и социальной помощи, и меры, которые позволят минимизировать это число.Для этого опросили 5 400 домохозяйств со всех регионов республики. Участвующих в опросе разделили на десять групп по объему расходов, затем из них выделили 30 процентов домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).Чтобы завершить расчет, в 2021 году Госкомстат совместно с Всемирным банком проведут опрос еще 10 тысяч домохозяйств. Так, до конца 2021-го планируется утвердить методологию расчета минимальных потребительских расходов и опубликовать ее пересчитанную сумму.Напомним, в феврале этого года Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана рассчитала сумму потребительской корзины. По приведенным данным, ее стоимость в месяц составила 2,157 млн сумов и состоит она из 72 базовых товаров и услуг.
https://uz.sputniknews.ru/20191121/Prezident-poruchil-pereschitat-potrebitelskuyu-korzinu-i-prozhitochnyy-minimum-12848951.html
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бедность, потребители
В Узбекистане пересчитали объем минимальных расходов в месяц
13:36 31.05.2021 (обновлено: 13:40 31.05.2021)
В Минэкономразвития полагают, что 440 тысяч в месяц позволят удовлетворить минимальные потребности узбекистанцев в питании, непродовольственных товарах и услугах
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
В Минэкономразвития и сокращения бедности в экспериментальном порядке рассчитали
объем минимальных потребительских расходов, чтобы определить количество жителей, нуждающихся в материальной и социальной помощи, и меры, которые позволят минимизировать это число.
Для этого опросили 5 400 домохозяйств со всех регионов республики. Участвующих в опросе разделили на десять групп по объему расходов, затем из них выделили 30 процентов домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).
На основании данных, полученных в результате опроса, минимальные потребительские расходы на необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2 200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц составили 440 тысяч сумов на человека (с учетом изменения цен в текущем году).
Чтобы завершить расчет, в 2021 году Госкомстат совместно с Всемирным банком проведут опрос еще 10 тысяч домохозяйств. Так, до конца 2021-го планируется утвердить методологию расчета минимальных потребительских расходов и опубликовать ее пересчитанную сумму.
Напомним, в феврале этого года Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана рассчитала
сумму потребительской корзины. По приведенным данным, ее стоимость в месяц составила 2,157 млн сумов и состоит она из 72 базовых товаров и услуг.