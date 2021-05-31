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Звери в клетках: в Самарканде обнаружена "тюрьма" для диких животных — фото
Звери в клетках: в Самарканде обнаружена "тюрьма" для диких животных — фото
Львы, медведи, волки, страус, орел, обезьяны находятся в маленьких железных вольерах под палящим солнцем. Контейнерный городок располагается на пустыре без... 31.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-31T14:53+0500
2021-05-31T14:53+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Зоозащитница Марина Игнатова опубликовала на своей странице в Facebook пост о том, что в Самарканде обнаружен частный зоопарк, в котором животные содержатся в неблагоприятных условиях.По информации Игнатовой, львы, медведи, волки, страус, орел, обезьяны находятся в маленьких железных клетках под палящим солнцем. Контейнерный городок для диких животных располагается на пустыре без единого дерева.Зоозащитница также сообщила, что вход в зоопарк стоит пять тысяч сумов. По информации местных СМИ, в прошлом году из-за проблем с финансированием во время пандемии коронавируса, некоторые животные в вольерах погибли от голода.В настоящее время сотрудники областного управления Госкомэкологии провели необходимые проверки и приняли решение о переводе диких зверей в Ташкент.
https://uz.sputniknews.ru/20201127/V-Uzbekistane-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi-budut-lishat-svobody-15493872.html
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животные, зоозащитники, зоопарк, самарканд

Звери в клетках: в Самарканде обнаружена "тюрьма" для диких животных — фото

14:53 31.05.2021
1099
© Марина ИгнатоваЗоопарк в Самарканде
Зоопарк в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
© Марина Игнатова
Львы, медведи, волки, страус, орел, обезьяны находятся в маленьких железных вольерах под палящим солнцем. Контейнерный городок располагается на пустыре без единого дерева.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Зоозащитница Марина Игнатова опубликовала на своей странице в Facebook пост о том, что в Самарканде обнаружен частный зоопарк, в котором животные содержатся в неблагоприятных условиях.
© Марина ИгнатоваЗоопарк в Самарканде
Зоопарк в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Зоопарк в Самарканде
© Марина Игнатова
По информации Игнатовой, львы, медведи, волки, страус, орел, обезьяны находятся в маленьких железных клетках под палящим солнцем. Контейнерный городок для диких животных располагается на пустыре без единого дерева.
© Марина ИгнатоваЗоопарк в Самарканде
Зоопарк в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2021
Зоопарк в Самарканде
© Марина Игнатова
Зоозащитница также сообщила, что вход в зоопарк стоит пять тысяч сумов.
По информации местных СМИ, в прошлом году из-за проблем с финансированием во время пандемии коронавируса, некоторые животные в вольерах погибли от голода.
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В настоящее время сотрудники областного управления Госкомэкологии провели необходимые проверки и приняли решение о переводе диких зверей в Ташкент.
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