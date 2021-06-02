https://uz.sputniknews.ru/20210602/anomalnaya-jara-i-pylnaya-burya-pogoda-prodoljit-ispytyvat-uzbekistantsev-19050627.html
Аномальная жара и пыльная буря: погода продолжит испытывать узбекистанцев
Аномальная жара и пыльная буря: погода продолжит испытывать узбекистанцев
На сегодня в стране уже побит температурный рекорд почти 90-летней давности. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T16:38+0500
2021-06-02T16:38+0500
2021-06-02T16:44+0500
общество
жара
узгидромет
погода
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В ближайшие дни в Узбекистане усилится жара, это произойдет из-за иранских знойных воздушных масс, сообщает Узгидромет."Третьего-седьмого июня температура будет на семь-десять градусов Цельсия выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне — местами до 44-46 градусов", — говорится в публикации на Telegram-канале ведомства.В некоторых районах возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей.Напомним основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в такую погоду:
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MIA „Rosiya Segodnya“
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жара, узгидромет, погода
Аномальная жара и пыльная буря: погода продолжит испытывать узбекистанцев
16:38 02.06.2021 (обновлено: 16:44 02.06.2021)
На сегодня в стране уже побит температурный рекорд почти 90-летней давности.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В ближайшие дни в Узбекистане усилится жара, это произойдет из-за иранских знойных воздушных масс, сообщает Узгидромет.
"Третьего-седьмого июня температура будет на семь-десять градусов Цельсия выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне — местами до 44-46 градусов", — говорится в публикации
на Telegram-канале ведомства.
В некоторых районах возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей.
Напомним основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в такую погоду:
старайтесь не есть тяжелую пищу;
не выбирайтесь на улицу без особой надобности и тем более не ходите по открытому солнцу;
если все-таки необходимо выйти — надевайте светлую одежду из натуральных тканей, головные уборы, используйте солнцезащитные очки и кремы;
снизьте физические нагрузки до минимума;
по возможности проветривайте помещения, дополнительно включайте вентиляторы или кондиционеры (здесь тоже нужно быть осторожными — чтобы не простудиться);
помните о правилах пожарной безопасности.