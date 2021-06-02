https://uz.sputniknews.ru/20210602/anomalnaya-jara-i-pylnaya-burya-pogoda-prodoljit-ispytyvat-uzbekistantsev-19050627.html

Аномальная жара и пыльная буря: погода продолжит испытывать узбекистанцев

Аномальная жара и пыльная буря: погода продолжит испытывать узбекистанцев

На сегодня в стране уже побит температурный рекорд почти 90-летней давности. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T16:38+0500

2021-06-02T16:38+0500

2021-06-02T16:44+0500

общество

жара

узгидромет

погода

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В ближайшие дни в Узбекистане усилится жара, это произойдет из-за иранских знойных воздушных масс, сообщает Узгидромет."Третьего-седьмого июня температура будет на семь-десять градусов Цельсия выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до 40-43 градусов, по югу и пустынной зоне — местами до 44-46 градусов", — говорится в публикации на Telegram-канале ведомства.В некоторых районах возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей.Напомним основные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в такую погоду:

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жара, узгидромет, погода