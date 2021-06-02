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Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею
Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею
Во время визита узбекские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T19:21+0500
2021-06-02T19:24+0500
общество
медики
врачи
делегация
южная корея
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Группа медиков из Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым пребыла в Южную Корею, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на ИА "Дунё".Узбекская делегация проведет переговоры с южнокорейскими партнерами для укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, изучения передового опыта Южной Кореи в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также проектировании и строительстве специализированных онкологических больниц и центров. По информации министерства, во время визита узбекистанские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent Pharma Park и Osong Bio-Valley с целью обмена опытом и трансфера технологий."Южнокорейская сторона поделилась опытом по созданию и организации деятельности Центров подготовки кадров в сфере биотехнологий, новых фармацевтических препаратов, производства биомедицинских препаратов, медицинского оборудования и лабораторных животных", - информируется в релизе.По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность проаботать двусторонний документ о сотрудничестве.
https://uz.sputniknews.ru/20201126/Yuzhnaya-Koreya-planiruet-postroit-v-Uzbekistane-novye-meduchrezhdeniya-15486063.html
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медики, врачи, делегация, южная корея, узбекистан

Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею

19:21 02.06.2021 (обновлено: 19:24 02.06.2021)
2382
© Министерство здравоохранения УзбекистанаДелегация узбекский медиков в Южной Корее
Делегация узбекский медиков в Южной Корее - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Министерство здравоохранения Узбекистана
Во время визита узбекские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent Pharma Park и Osong Bio-Valley с целью обмена опытом и трансфера технологий.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Группа медиков из Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым пребыла в Южную Корею, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на ИА "Дунё".
Узбекская делегация проведет переговоры с южнокорейскими партнерами для укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, изучения передового опыта Южной Кореи в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также проектировании и строительстве специализированных онкологических больниц и центров.
Южная Корея планирует построить в Узбекистане новые медучреждения - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.11.2020
Общество
Южная Корея планирует построить в Узбекистане новые медучреждения
26 ноября 2020, 20:22
913
По информации министерства, во время визита узбекистанские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent Pharma Park и Osong Bio-Valley с целью обмена опытом и трансфера технологий.
"Южнокорейская сторона поделилась опытом по созданию и организации деятельности Центров подготовки кадров в сфере биотехнологий, новых фармацевтических препаратов, производства биомедицинских препаратов, медицинского оборудования и лабораторных животных", - информируется в релизе.
По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность проаботать двусторонний документ о сотрудничестве.
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