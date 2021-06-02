https://uz.sputniknews.ru/20210602/delegatsiya-uzbekistanskix-medikov-pribyla-v-yujnuyu-koreyu-19055978.html
Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею
Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею
Во время визита узбекские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T19:21+0500
2021-06-02T19:21+0500
2021-06-02T19:24+0500
общество
медики
врачи
делегация
южная корея
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19055832_0:34:643:396_1920x0_80_0_0_dbceb5bc100f35f0d81834a6909b87ef.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Группа медиков из Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым пребыла в Южную Корею, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на ИА "Дунё".Узбекская делегация проведет переговоры с южнокорейскими партнерами для укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, изучения передового опыта Южной Кореи в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также проектировании и строительстве специализированных онкологических больниц и центров. По информации министерства, во время визита узбекистанские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent Pharma Park и Osong Bio-Valley с целью обмена опытом и трансфера технологий."Южнокорейская сторона поделилась опытом по созданию и организации деятельности Центров подготовки кадров в сфере биотехнологий, новых фармацевтических препаратов, производства биомедицинских препаратов, медицинского оборудования и лабораторных животных", - информируется в релизе.По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность проаботать двусторонний документ о сотрудничестве.
https://uz.sputniknews.ru/20201126/Yuzhnaya-Koreya-planiruet-postroit-v-Uzbekistane-novye-meduchrezhdeniya-15486063.html
южная корея
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19055832_41:0:614:430_1920x0_80_0_0_e5019d7de3811c5985b7e547b716e660.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медики, врачи, делегация, южная корея, узбекистан
Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею
19:21 02.06.2021 (обновлено: 19:24 02.06.2021)
Во время визита узбекские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent Pharma Park и Osong Bio-Valley с целью обмена опытом и трансфера технологий.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Группа медиков из Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым пребыла в Южную Корею, сообщает
пресс-служба Минздрава со ссылкой на ИА "Дунё".
Узбекская делегация проведет переговоры с южнокорейскими партнерами для укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, изучения передового опыта Южной Кореи в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также проектировании и строительстве специализированных онкологических больниц и центров.
По информации министерства, во время визита узбекистанские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent Pharma Park и Osong Bio-Valley с целью обмена опытом и трансфера технологий.
"Южнокорейская сторона поделилась опытом по созданию и организации деятельности Центров подготовки кадров в сфере биотехнологий, новых фармацевтических препаратов, производства биомедицинских препаратов, медицинского оборудования и лабораторных животных", - информируется в релизе.
По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность проаботать двусторонний документ о сотрудничестве.