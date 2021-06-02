https://uz.sputniknews.ru/20210602/delegatsiya-uzbekistanskix-medikov-pribyla-v-yujnuyu-koreyu-19055978.html

Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею

Делегация узбекистанских медиков прибыла в Южную Корею

Во время визита узбекские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T19:21+0500

2021-06-02T19:21+0500

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общество

медики

врачи

делегация

южная корея

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Группа медиков из Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым пребыла в Южную Корею, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на ИА "Дунё".Узбекская делегация проведет переговоры с южнокорейскими партнерами для укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, изучения передового опыта Южной Кореи в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также проектировании и строительстве специализированных онкологических больниц и центров. По информации министерства, во время визита узбекистанские специалисты посетили фонд медицинских инноваций "Осонг" для налаживания взаимодействия между фармацевтическими кластерами Tashkent Pharma Park и Osong Bio-Valley с целью обмена опытом и трансфера технологий."Южнокорейская сторона поделилась опытом по созданию и организации деятельности Центров подготовки кадров в сфере биотехнологий, новых фармацевтических препаратов, производства биомедицинских препаратов, медицинского оборудования и лабораторных животных", - информируется в релизе.По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность проаботать двусторонний документ о сотрудничестве.

https://uz.sputniknews.ru/20201126/Yuzhnaya-Koreya-planiruet-postroit-v-Uzbekistane-novye-meduchrezhdeniya-15486063.html

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медики, врачи, делегация, южная корея, узбекистан