https://uz.sputniknews.ru/20210602/kak-zarabotat-v-internete-11-neochevidnyx-sposobov-19024356.html

Как заработать в Интернете: 11 неочевидных способов

Как заработать в Интернете: 11 неочевидных способов

Правда ли, что заработок в Интернете в 100% случаев связан с мошенниками? Нет. Хотя, безусловно, не попасть "в лапы" обманщиков, предлагающих заманчивые... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T18:00+0500

2021-06-02T18:00+0500

2021-06-02T18:22+0500

общество

заработки

работа

труд

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/01/19025556_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c533d8c7f9d3e56790484fffa42a6439.jpg

Однако существует много "виртуальных профессий", которые не сразу приходят на ум, но могут привести к финансовому благополучию.Это особенно актуально стало в пандемию, которая "ударила" по многим "классическим" профессиям. Особую лепту внес карантин, когда сидение дома стало необходимостью. Впрочем, есть выход.Редакция Sputnik Узбекистан составила подборку из 11 идей, как заработать в Интернете. Способ заработать №1: онлайн-репетиторствоПреподавание в Интернете стало главной отличительной чертой "пандемийной" эпохи: школы и университеты перевели занятия в дистанционный формат, используя Zoom и другие платформы.Сейчас, конечно, мир уже не так закрыт, как еще год назад. Но новая тенденция онлайн-образования никуда не делась. И не обязательно для этого быть дипломированным педагогом. Здесь важнее иметь реальные знания, желание ими делиться и хороший Интернет.Можно все: обучать иностранцев своему родному языку, помогать детям со школьными дисциплинами, преподавать вокал, учить программированию или как играть в Counter-Strike.И, разумеется, можно заработать на этом.Есть несколько площадок. К примеру, Preply — это американский сервис, но там много русскоговорящих. Цену за занятие педагог устанавливает сам, однако платформа взимает небольшую комиссию.Способ заработать №2: онлайн-помощникЭтот вид заработка пока немногим известен, однако он стремительно набирает обороты в Интернете.Суть какая: опять же, на специальной платформе "работодатель" размещает задачу, которую кто-то из "работников" (пользователей) выполняет.Поручения могут быть разными: отсортировать почту, сделать презентацию, модерировать сайт, подобрать картинку к посту и опубликовать его в соцсетях компании. Бывают и нестандартные заказы для личных помощников: подобрать и купить юбку, записать к врачу, купить билеты и взять на себя планирование поездки, помочь назначить свидание в Tinder или Bumble.Вот несколько сервисов: WANT, Поручай.ру, Worzilla. Также есть биржи фриланса. Самые известные — Профи.ру и Fl.ru.Заработать возможно и немало. Главное — ответственность и хороший Интернет.Способ заработать №3: продажа иллюстраций в фотобанкахЭто отличная идея для любителей фотографии, желающих заработать. Не обязательно быть штатным фотографом в крупной компании, чтобы продавать снимки. Есть другой путь — просто разместить фото на стоковых сайтах в Интернете. Снимки могут быть совершенно разными: абстрактными, художественными, уличными. Именно их используют покупатели в качестве иллюстрации к своим статьям, на обложках книг или в качестве фона на сайте. И за эти снимки платят, а, значит, это шанс заработать хорошее вознаграждение.Дадим пару ссылок: Shutterstock, Dreamstime, Istockphoto. Цена на сайтах разная, платят за скачивание.Способ заработать №4: Яндекс.ДзенЭтот способ заработка в Интернете подойдет тем, кто любит много и интересно писать, а также делиться своими увлечениями.Здесь рассказывают о разном: как вырастить клубнику в огороде, какие новинки вышли на игровых консолях, как оцениваете недавний боевик, вышедший в кинотеатрах. Также в Яндекс.Дзене есть возможность переводить статьи и новости с других языков.В общем, тем — масса, и придумываете вы их согласно своим интересам. Как зарабатывают: платформа анализирует, сколько человек читает материал и надолго ли задерживается на нем. В итоге заработок в месяц составит от 500 до 15 тысяч рублей. А то и больше. Все зависит от грамотного продвижения блога и качества интернет-материала.Способ заработать №5: самиздатЭто более "продвинутый" вариант для любителей писательской деятельности. Это тоже новый тренд, набирающий обороты, который, к тому же, помогает заработать.Публиковать свои творения можно на разных платформах Интернета, самая известная — ЛитРес: Самиздат. Здесь пользователи читают по подписке.Также у платформы есть "фишка": читать книги можно в процессе их написания. Иными словами, каждую новую главу можно отслеживать и быть одним из первых в Интернете, кто ее прочтет.Как здесь зарабатывают: писатель загружает книгу (или ее часть), назначает цену и получает процент от продажи в зависимости от лицензии, которую выбирает.Способ заработать №6: онлайн-стримыОдин из самых популярных трендов — стримы. Или, другими словами, прямые трансляции.Две главные площадки для этого — Twitch и YouTube. Два интернет-гиганта.Тематику стрима определяете вы сами: кто-то беседует с аудиторией и отвечает на вопросы (но у пользователей, очевидно, должен быть к вам интерес), кто-то играет на PS, Хbox или ПК в прямом эфире. Иногда встречаются круглосуточные трансляции: к примеру, как растут щенки или котята. Владелец канала устанавливает камеры, чтобы пользователи могли видеть, как живут и чем целыми днями занимаются животные. Как зарабатывают на этих интернет-платформах: есть такое понятие, как "донаты", их делают пользователи. Донаты — это деньги. Еще есть такая услуга, как "подписка" на канал. Зритель в этом случае получает набор смайликов для чата, особую иконку и другие привилегии. Популярные стримеры также заключают рекламные контракты с различными брендами и компаниями. Все зарабатывают разные суммы, но для этого нужно получить популярность и признание интернет-аудитории, "зацепить" их оригинальной тематикой канала или еще чем-то.Способ заработать №7: соцсетиБлогерство — это, пожалуй, главное явление XXI века. Интернет-пользователи неразрывно связаны с соцсетями, основными из которых считаются Instagram, Tiktok (более молодежная аудитория), Facebook, "ВКонтакте" и другие.Делиться можно своими буднями и интересами (музыка, вязание, футбол, мода, литература, наука и т. д.).Здесь тоже можно зарабатывать. Как и в случае со стримами, в соцсетях главное — популярность. Именно она привлекает рекламных агентов крупных компаний.Контракты могут заключаться на совершенно разные суммы, поэтому четко очертить размер потенциального заработка нельзя.Способ заработать №8: киберспортНа компьютерных или консолевых играх можно не просто заработать — этой сфере давно дали международный статус: игры на PS, Хbox или ПК превратились в киберспорт.Существуют полноценные команды игроков, которые тренируются (как спортсмены) целыми днями, а затем соревнуются друг с другом на чемпионатах мира. Самыми элитными киберспортивными дисциплинами считаются видеоигра League of Legends и шутер CS:GO. Масштабы ежегодных чемпионатов поражают: сюда стекается много зрителей, игроки выходят на сцену и их чествуют. Но самое интересное — огромный призовой фонд: это миллионы долларов.Состязания также проходят в Arena of Valor, PUBG Mobile, Dota 2, Fortnite, CoD: Warzone и других играх. Соревнования могут проводиться как очно, так и в Интернете.Способ заработать №9: покупка акцийЭто сложная сфера, требующая немало личностных характеристик: усидчивости, дальновидности, собранности и других. Необходимо также иметь ясный ум и широкий кругозор.Прежде чем окунаться в инвестиции, следует тщательно изучить данную тему, в том числе все риски. А их немало.Этот метод заработка существовал и до появления Интернета, но в XXI веке данная сфера просто расцвела. Это связано с тем, что инвестировать стало намного проще. Соответственно, зарабатывать.В чем суть: вы покупаете акции разных компаний с расчетом на то, что в будущем они вырастут в цене. И ваш капитал тоже.Акции можно купить в банках и на биржах. Все очень вариативно и индивидуально. Однако эта сфера — очень перспективна, если подойти к ней с головой. Зарабатывают здесь неплохо.Способ заработать №10: курсы на образовательных платформахОгромный плюс Интернета в том, что здесь можно выучиться новым профессиям. Причем очень перспективным и высоко оплачиваемым.Есть несколько онлайн-школ, которые котируются работодателями и предлагают качественную программу: Skillbox, Geekbrains, Netology, Яндекс Практикум и другие.Некоторые курсы — платные, некоторые — бесплатные. Skillbox, к примеру, часто проводит на YouTube обучающие трансляции.Чем больше знаний и умений приобретаете, тем становитесь более высококлассным специалистом. Соответственно, спустя время вполне можно уже претендовать на вакансию тестировщика, разработчика или, скажем, web-дизайнера.В наше время крупные компании часто предлагают данным сотрудникам удаленный формат работы. И хороший заработок.Способ заработать №11: платные комментарии и опросыОбласть, которая не многим известна. Но тем не менее она существует в Интернете. Есть несколько платформ, которые платят пользователям за рецензию/отзыв и платят деньги. Например, этим славятся такие сайты, как Otzovik и IRecommend.Платят там не только за то, что вы разместили обзор, но и за количество просмотров. Зачастую к отзыву нужно прикладывать фото продукта/товара/услуги, которую вы попробовали.Зарабатывают здесь немного, надо быть реалистами. Однако при грамотном подходе заработок повышается в несколько раз.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Глушенкова

Анна Глушенкова

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Глушенкова

заработки, работа, труд, интернет