https://uz.sputniknews.ru/20210602/ooo-lyubaya-biznes-xorosha-popalo-pod-ugolovnuyu-statyu---genprokuratura-19040003.html
ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура
ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура
Должностные лица этой компании занимались лжепредпринимательством, уклонялись от налогов и нарушали правила торговли или оказания услуг. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T11:01+0500
2021-06-02T11:01+0500
2021-06-02T12:29+0500
происшествия
уголовное дело
бизнес
генпрокуратура узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/579/47/5794713_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f255697985ee8e3f1f242bb2cb66d11c.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Владельцев ряда компаний, включая нашумевшую Lyubaya biznes xorosha, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РУз. Детали процесса сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры.Дело завели на должностных лиц этих компаний за лжепредпринимательство, уклонение от налогов и нарушение правил торговли или оказания услуг.Другие подробности дела не разглашаются, чтобы предотвратить вмешательство и воспрепятствование расследованию.Следственные действия ведутся также в отношении ООО Plati-leti, ООО S 707.Напомним, фраза "Любая бизнес хороша" стала мемом после интервью хокима Ташкента блогеру Кириллу Альтману, в котором глава столичной администрации рассказывал историю своего успеха.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/579/47/5794713_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_99148e59595843f026bde14fa1c527ed.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
уголовное дело, бизнес, генпрокуратура узбекистана
ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура
11:01 02.06.2021 (обновлено: 12:29 02.06.2021)
Должностные лица этой компании занимались лжепредпринимательством, уклонялись от налогов и нарушали правила торговли или оказания услуг.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Владельцев ряда компаний, включая нашумевшую Lyubaya biznes xorosha, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РУз. Детали процесса сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры.
Дело завели на должностных лиц этих компаний за лжепредпринимательство, уклонение от налогов и нарушение правил торговли или оказания услуг.
Другие подробности дела не разглашаются, чтобы предотвратить вмешательство и воспрепятствование расследованию.
Следственные действия ведутся также в отношении ООО Plati-leti, ООО S 707.
Напомним, фраза "Любая бизнес хороша" стала мемом после интервью хокима Ташкента блогеру Кириллу Альтману, в котором глава столичной администрации рассказывал историю своего успеха.