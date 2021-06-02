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ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура
ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура
Должностные лица этой компании занимались лжепредпринимательством, уклонялись от налогов и нарушали правила торговли или оказания услуг. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T11:01+0500
2021-06-02T12:29+0500
происшествия
уголовное дело
бизнес
генпрокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Владельцев ряда компаний, включая нашумевшую Lyubaya biznes xorosha, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РУз. Детали процесса сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры.Дело завели на должностных лиц этих компаний за лжепредпринимательство, уклонение от налогов и нарушение правил торговли или оказания услуг.Другие подробности дела не разглашаются, чтобы предотвратить вмешательство и воспрепятствование расследованию.Следственные действия ведутся также в отношении ООО Plati-leti, ООО S 707.Напомним, фраза "Любая бизнес хороша" стала мемом после интервью хокима Ташкента блогеру Кириллу Альтману, в котором глава столичной администрации рассказывал историю своего успеха.
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уголовное дело, бизнес, генпрокуратура узбекистана

ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура

11:01 02.06.2021 (обновлено: 12:29 02.06.2021)
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© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Должностные лица этой компании занимались лжепредпринимательством, уклонялись от налогов и нарушали правила торговли или оказания услуг.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Владельцев ряда компаний, включая нашумевшую Lyubaya biznes xorosha, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РУз. Детали процесса сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры.
Дело завели на должностных лиц этих компаний за лжепредпринимательство, уклонение от налогов и нарушение правил торговли или оказания услуг.
Другие подробности дела не разглашаются, чтобы предотвратить вмешательство и воспрепятствование расследованию.
Следственные действия ведутся также в отношении ООО Plati-leti, ООО S 707.
Напомним, фраза "Любая бизнес хороша" стала мемом после интервью хокима Ташкента блогеру Кириллу Альтману, в котором глава столичной администрации рассказывал историю своего успеха.
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