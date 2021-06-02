https://uz.sputniknews.ru/20210602/ooo-lyubaya-biznes-xorosha-popalo-pod-ugolovnuyu-statyu---genprokuratura-19040003.html

ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура

ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура

Должностные лица этой компании занимались лжепредпринимательством, уклонялись от налогов и нарушали правила торговли или оказания услуг. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T11:01+0500

2021-06-02T11:01+0500

2021-06-02T12:29+0500

происшествия

уголовное дело

бизнес

генпрокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Владельцев ряда компаний, включая нашумевшую Lyubaya biznes xorosha, обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РУз. Детали процесса сообщили в пресс-службе Гепрокуратуры.Дело завели на должностных лиц этих компаний за лжепредпринимательство, уклонение от налогов и нарушение правил торговли или оказания услуг.Другие подробности дела не разглашаются, чтобы предотвратить вмешательство и воспрепятствование расследованию.Следственные действия ведутся также в отношении ООО Plati-leti, ООО S 707.Напомним, фраза "Любая бизнес хороша" стала мемом после интервью хокима Ташкента блогеру Кириллу Альтману, в котором глава столичной администрации рассказывал историю своего успеха.

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уголовное дело, бизнес, генпрокуратура узбекистана