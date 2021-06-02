https://uz.sputniknews.ru/20210602/pochti-30-kompaniy-lishilis-statusa-rezidenta-it-park-19040847.html

Почти 30 компаний лишились статуса резидента IT-Park

Почти 30 компаний лишились статуса резидента IT-Park

Некоторые резиденты нарушили требования и лишились статуса резидента Технопарка. Теперь их налоговые льготы могут быть аннулированы. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T11:34+0500

2021-06-02T11:34+0500

2021-06-02T11:48+0500

общество

it-технологии

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/17/15658403_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_263d623cade624264780eb25ce1eb940.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Дирекция IT-Park лишила статуса резидента технопарка 27 профильных компаний, которые не исполняли свои обязательства.При этом их налоговые льготы могут быть аннулированы, а обязательства по их уплате в Госбюджет в установленном порядке восстановлены.Сегодня в республике 466 IT-компаний имеют статус резидентов IT-Park. В числе их обязательств — ежеквартальное информирование дирекции IT-Park о своей работе и ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности.По ссылке можно ознакомиться со списком тех компаний, которые не выполняли свои обязательства.

https://uz.sputniknews.ru/20191207/Rasshirenie-tekhnologiy-rezidenty-MUIC-perekhodyat-v-sostav-IT-Park-12963449.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

it-технологии, узбекистан