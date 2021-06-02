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https://uz.sputniknews.ru/20210602/pochti-30-kompaniy-lishilis-statusa-rezidenta-it-park-19040847.html
Почти 30 компаний лишились статуса резидента IT-Park
Почти 30 компаний лишились статуса резидента IT-Park
Некоторые резиденты нарушили требования и лишились статуса резидента Технопарка. Теперь их налоговые льготы могут быть аннулированы. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T11:34+0500
2021-06-02T11:48+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Дирекция IT-Park лишила статуса резидента технопарка 27 профильных компаний, которые не исполняли свои обязательства.При этом их налоговые льготы могут быть аннулированы, а обязательства по их уплате в Госбюджет в установленном порядке восстановлены.Сегодня в республике 466 IT-компаний имеют статус резидентов IT-Park. В числе их обязательств — ежеквартальное информирование дирекции IT-Park о своей работе и ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности.По ссылке можно ознакомиться со списком тех компаний, которые не выполняли свои обязательства.
https://uz.sputniknews.ru/20191207/Rasshirenie-tekhnologiy-rezidenty-MUIC-perekhodyat-v-sostav-IT-Park-12963449.html
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it-технологии, узбекистан

Почти 30 компаний лишились статуса резидента IT-Park

11:34 02.06.2021 (обновлено: 11:48 02.06.2021)
940
© Пресс-служба МИТК УзбекистанаIT-Park в Самарканде
IT-Park в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Пресс-служба МИТК Узбекистана
Некоторые резиденты нарушили требования и лишились статуса резидента Технопарка. Теперь их налоговые льготы могут быть аннулированы.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. Дирекция IT-Park лишила статуса резидента технопарка 27 профильных компаний, которые не исполняли свои обязательства.
При этом их налоговые льготы могут быть аннулированы, а обязательства по их уплате в Госбюджет в установленном порядке восстановлены.
Сегодня в республике 466 IT-компаний имеют статус резидентов IT-Park. В числе их обязательств — ежеквартальное информирование дирекции IT-Park о своей работе и ежегодный аудит финансово-хозяйственной деятельности.
Шавкат Мирзиёев посетил Технологический парк программных продуктов и информационных технологий в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2019
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7 декабря 2019, 18:33
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По ссылке можно ознакомиться со списком тех компаний, которые не выполняли свои обязательства.
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