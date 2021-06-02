Секретари Совбезов стран ШОС встретятся в июне в Душанбе

ШОС была создана в 2001 году. Ее полноправными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия.

"Партнеры по диалогу ШОС" — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Региональная антитеррористическая структура ШОС, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.