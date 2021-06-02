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Секретари Совбезов стран ШОС встретятся в июне в Душанбе
Секретари Совбезов стран ШОС встретятся в июне в Душанбе
Полноправными членами ШОС на сегодня являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T17:39+0500
2021-06-02T17:39+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Секретари Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют встретиться в июне в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.В Ташкенте в Исполкоме РАТС ШОС состоялось заседание экспертов по подготовке встречи секретарей совбезов стран организации.Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам безопасности в странах ШОС.В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.
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ратс шос, шос, таджикистан

Секретари Совбезов стран ШОС встретятся в июне в Душанбе

17:39 02.06.2021
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФлажок и планшеты с символикой ШОС
Флажок и планшеты с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Полноправными членами ШОС на сегодня являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Секретари Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют встретиться в июне в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
В Ташкенте в Исполкоме РАТС ШОС состоялось заседание экспертов по подготовке встречи секретарей совбезов стран организации.
"В ходе заседания экспертами рассмотрены документы, планируемые к рассмотрению секретарями советов безопасности государств-членов ШОС на очередной, 16-й встрече, намеченной на июнь 2021 года в Душанбе", — говорится в публикации на сайте РАТС.
Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам безопасности в странах ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества

ШОС была создана в 2001 году. Ее полноправными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия.

"Партнеры по диалогу ШОС" — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Региональная антитеррористическая структура ШОС, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.

В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.
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