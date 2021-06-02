Секретари Совбезов стран ШОС встретятся в июне в Душанбе

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Секретари Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют встретиться в июне в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.В Ташкенте в Исполкоме РАТС ШОС состоялось заседание экспертов по подготовке встречи секретарей совбезов стран организации.Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам безопасности в странах ШОС.В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.
Полноправными членами ШОС на сегодня являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Секретари Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют встретиться в июне в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
В Ташкенте в Исполкоме РАТС ШОС состоялось заседание экспертов по подготовке встречи секретарей совбезов стран организации.
"В ходе заседания экспертами рассмотрены документы, планируемые к рассмотрению секретарями советов безопасности государств-членов ШОС на очередной, 16-й встрече, намеченной на июнь 2021 года в Душанбе", — говорится в публикации на сайте РАТС.
Участники встречи также обменялись мнениями по вопросам безопасности в странах ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества
ШОС была создана в 2001 году. Ее полноправными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия.
"Партнеры по диалогу ШОС" — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Региональная антитеррористическая структура ШОС, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.
В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.