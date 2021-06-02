https://uz.sputniknews.ru/20210602/shkoly-fermerov-vpervye-otkrylis-v-uzbekistane-19047333.html

Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане

Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане

Обучение продлится два месяца. Практические занятия пройдут "в поле". 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T15:03+0500

2021-06-02T15:03+0500

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экономика

фермерское хозяйство

сельское хозяйство

образование

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане впервые запущен проект "Школа фермеров", сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса республики.Сто пятьдесят слушателей, успешно прошедших испытания, должны были приступить к обучению с 31 мая. Оно продлится два месяца. Практические занятия пройдут "в поле".Цели "Школы фермеров":Все слушатели по окончании обучения получат сертификат. А успешно защитившие бизнес-планы — дополнительный кредитный сертификат.Проект организован по инициативе АКБ "Агробанк". На презентации, которая состоялась в Ташкенте в понедельник, присутствовали члены Сената, представители АКБ "Агробанк", Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Ташкентского государственного аграрного университета, Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, специалисты сельхозотрасли, ученые, фермеры, предприниматели.

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фермерское хозяйство, сельское хозяйство, образование