Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210602/shkoly-fermerov-vpervye-otkrylis-v-uzbekistane-19047333.html
Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане
Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане
Обучение продлится два месяца. Практические занятия пройдут "в поле". 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T15:03+0500
2021-06-02T15:56+0500
экономика
фермерское хозяйство
сельское хозяйство
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19048217_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b67c580c632ce7ba228b484587886f11.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане впервые запущен проект "Школа фермеров", сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса республики.Сто пятьдесят слушателей, успешно прошедших испытания, должны были приступить к обучению с 31 мая. Оно продлится два месяца. Практические занятия пройдут "в поле".Цели "Школы фермеров":Все слушатели по окончании обучения получат сертификат. А успешно защитившие бизнес-планы — дополнительный кредитный сертификат.Проект организован по инициативе АКБ "Агробанк". На презентации, которая состоялась в Ташкенте в понедельник, присутствовали члены Сената, представители АКБ "Агробанк", Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Ташкентского государственного аграрного университета, Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, специалисты сельхозотрасли, ученые, фермеры, предприниматели.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19048217_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10bc9b9d6cfc0fb1f1beb14211594c53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фермерское хозяйство, сельское хозяйство, образование

Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане

15:03 02.06.2021 (обновлено: 15:56 02.06.2021)
668
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаПрезентация проекта "Школа фермеров", организованного в Узбекистане по инициативе АКБ "Агробанк"
Презентация проекта Школа фермеров, организованного в Узбекистане по инициативе АКБ Агробанк - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Обучение продлится два месяца. Практические занятия пройдут "в поле".
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане впервые запущен проект "Школа фермеров", сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса республики.
"Школы фермеров организованы в пяти регионах, в том числе в Ташкенте, Андижане, Самарканде, Термезе и Нукусе", — говорится в публикации.
Сто пятьдесят слушателей, успешно прошедших испытания, должны были приступить к обучению с 31 мая. Оно продлится два месяца. Практические занятия пройдут "в поле".
Цели "Школы фермеров":
открытие новых направлений бизнеса в сельском хозяйстве;
подготовка образованных и квалифицированных молодых фермеров;
повышение их предпринимательских навыков в сфере сельского хозяйства;
обучение молодежи использованию самых современных технологий в производстве сельхозпродукции.
Все слушатели по окончании обучения получат сертификат. А успешно защитившие бизнес-планы — дополнительный кредитный сертификат.
Проект организован по инициативе АКБ "Агробанк". На презентации, которая состоялась в Ташкенте в понедельник, присутствовали члены Сената, представители АКБ "Агробанк", Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Ташкентского государственного аграрного университета, Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, специалисты сельхозотрасли, ученые, фермеры, предприниматели.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаПрезентация проекта "Школа фермеров", организованного в Узбекистане по инициативе АКБ "Агробанк"
Презентация проекта Школа фермеров, организованного в Узбекистане по инициативе АКБ Агробанк - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Презентация проекта "Школа фермеров", организованного в Узбекистане по инициативе АКБ "Агробанк"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:44Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте
15:09Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу
15:03Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане
14:42В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства
14:23В Узбекистан из Турции и России возвращены попавшие в трудную ситуацию матери с детьми
14:18Шавкат Мирзиёев сел за руль комбайна российского производства
13:55Европу раскололо партнерство с Китаем
13:49Узбекистанец жестоко расправился с приютившими его родственниками
13:41Шавкат Мирзиёев совершил зиёрат в мавзолей Хакима ат-Термези
13:40Задержаны мошенники, обещавшие вернуть водительские права за деньги
13:39Зеленский приготовил Вашингтону и Брюсселю щедрый подарок
13:03Узбекистан вошел в топ-10 покупателей российской сельхозпродукции
12:53Узбекистанские волонтеры организовали больным детям праздник и оказали помощь в лечении
12:22В Сурхандарье наладят производство ковров из овечьей шерсти
12:06"Огромный кусок России уже захвачен": чем нам это грозит
12:06Горячие головы НАТО заигрались в "войну" у российских границ — им готовят холодный ответ
12:02Предъявите лицо: как в Узбекистане работает биометрия
11:34Почти 30 компаний лишились статуса резидента IT-Park
11:01ООО Lyubaya biznes xorosha попало под уголовную статью — Генпрокуратура
10:47Мирзиёев оценил работу единственного пропускного пункта на границе с Афганистаном