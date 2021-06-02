Экономика
Школы фермеров впервые открылись в Узбекистане
15:03 02.06.2021 (обновлено: 15:56 02.06.2021)
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаПрезентация проекта "Школа фермеров", организованного в Узбекистане по инициативе АКБ "Агробанк"
Обучение продлится два месяца. Практические занятия пройдут "в поле".
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане впервые запущен проект "Школа фермеров", сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса республики.
"Школы фермеров организованы в пяти регионах, в том числе в Ташкенте, Андижане, Самарканде, Термезе и Нукусе", — говорится в публикации.
Сто пятьдесят слушателей, успешно прошедших испытания, должны были приступить к обучению с 31 мая. Оно продлится два месяца. Практические занятия пройдут "в поле".
Цели "Школы фермеров":
открытие новых направлений бизнеса в сельском хозяйстве;
подготовка образованных и квалифицированных молодых фермеров;
повышение их предпринимательских навыков в сфере сельского хозяйства;
обучение молодежи использованию самых современных технологий в производстве сельхозпродукции.
Все слушатели по окончании обучения получат сертификат. А успешно защитившие бизнес-планы — дополнительный кредитный сертификат.
Проект организован по инициативе АКБ "Агробанк". На презентации, которая состоялась в Ташкенте в понедельник, присутствовали члены Сената, представители АКБ "Агробанк", Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Ташкентского государственного аграрного университета, Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, специалисты сельхозотрасли, ученые, фермеры, предприниматели.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаПрезентация проекта "Школа фермеров", организованного в Узбекистане по инициативе АКБ "Агробанк"
Презентация проекта "Школа фермеров", организованного в Узбекистане по инициативе АКБ "Агробанк"