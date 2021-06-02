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Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео
Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео
Акция в честь 1 июня — Дня защиты детей — проходила впервые сразу на нескольких центральных станциях столичной подземки. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T00:24+0500
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видео
праздник
дети
метро
ташкент
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В Ташкентском метрополитене впервые решили необычно поздравить юных пассажиров с их праздником — Днем защиты детей. На станциях "Алишер Навои", "Милий бог", "Дружба народов" и "Мустакиллик майдони" малышам раздавали соки и кексы. Как говорится, мелочь, а приятно. Сладкие подарки получили около 2 тысяч маленьких ташкентцев. Кроме того, 2 июня сотрудники УП "Тошкент метрополитенни" навестят детей в онкологическом центре и подарят им игрушки.
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видео, праздник, дети, метро, ташкент

Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео

00:24 02.06.2021
1691
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Акция в честь 1 июня — Дня защиты детей — проходила впервые сразу на нескольких центральных станциях столичной подземки.
В Ташкентском метрополитене впервые решили необычно поздравить юных пассажиров с их праздником — Днем защиты детей. На станциях "Алишер Навои", "Милий бог", "Дружба народов" и "Мустакиллик майдони" малышам раздавали соки и кексы.
Как говорится, мелочь, а приятно. Сладкие подарки получили около 2 тысяч маленьких ташкентцев.
Кроме того, 2 июня сотрудники УП "Тошкент метрополитенни" навестят детей в онкологическом центре и подарят им игрушки.
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00:24Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео
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