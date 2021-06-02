https://uz.sputniknews.ru/20210602/sladost-v-radost-tashkentskiy-metropoliten-pozdravil-detey-s-prazdnikom--video-19036423.html
Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео
Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео
Акция в честь 1 июня — Дня защиты детей — проходила впервые сразу на нескольких центральных станциях столичной подземки. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T00:24+0500
2021-06-02T00:24+0500
2021-06-02T00:24+0500
видео
праздник
дети
метро
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19036395_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14ade2ea63657992851399c7c70e060b.jpg
В Ташкентском метрополитене впервые решили необычно поздравить юных пассажиров с их праздником — Днем защиты детей. На станциях "Алишер Навои", "Милий бог", "Дружба народов" и "Мустакиллик майдони" малышам раздавали соки и кексы. Как говорится, мелочь, а приятно. Сладкие подарки получили около 2 тысяч маленьких ташкентцев. Кроме того, 2 июня сотрудники УП "Тошкент метрополитенни" навестят детей в онкологическом центре и подарят им игрушки.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19036395_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76f7261f9a0f9cc7cc720df53d1f3e54.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, праздник, дети, метро, ташкент
Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео
Акция в честь 1 июня — Дня защиты детей — проходила впервые сразу на нескольких центральных станциях столичной подземки.
В Ташкентском метрополитене впервые решили необычно поздравить юных пассажиров с их праздником — Днем защиты детей. На станциях "Алишер Навои", "Милий бог", "Дружба народов" и "Мустакиллик майдони" малышам раздавали соки и кексы.
Как говорится, мелочь, а приятно. Сладкие подарки получили около 2 тысяч маленьких ташкентцев.
Кроме того, 2 июня сотрудники УП "Тошкент метрополитенни" навестят детей в онкологическом центре и подарят им игрушки.