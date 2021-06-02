https://uz.sputniknews.ru/20210602/sladost-v-radost-tashkentskiy-metropoliten-pozdravil-detey-s-prazdnikom--video-19036423.html

Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео

Сладость в радость: Ташкентский метрополитен поздравил детей с праздником — видео

Акция в честь 1 июня — Дня защиты детей — проходила впервые сразу на нескольких центральных станциях столичной подземки. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

праздник

дети

метро

ташкент

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В Ташкентском метрополитене впервые решили необычно поздравить юных пассажиров с их праздником — Днем защиты детей. На станциях "Алишер Навои", "Милий бог", "Дружба народов" и "Мустакиллик майдони" малышам раздавали соки и кексы. Как говорится, мелочь, а приятно. Сладкие подарки получили около 2 тысяч маленьких ташкентцев. Кроме того, 2 июня сотрудники УП "Тошкент метрополитенни" навестят детей в онкологическом центре и подарят им игрушки.

ташкент

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

видео, праздник, дети, метро, ташкент