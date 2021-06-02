https://uz.sputniknews.ru/20210602/telemeditsina-dlya-jivotnyx-v-uzbekistane-poyavitsya-onlayn-veterinariya-19057198.html

Телемедицина для животных: в Узбекистане появится онлайн-ветеринария

Телемедицина для животных: в Узбекистане появится онлайн-ветеринария

Программа включает образовательные семинары для животноводов, ветеринарные консультации от российских специалистов и реализацию фермерам породистого скота. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T21:40+0500

2021-06-02T21:40+0500

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общество

животноводство

фермерское хозяйство

семинар

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане запускается проект по онлайн-ветеринарии на базе национального кластера Jizzax Organic, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Об этом стало известно в ходе семинара для животноводов Хорезмской области, прошедшего в Ургенче 2 июня. Как отмечалось на мероприятии, организованном Государственным комитетом ветеринарии и вышеупомянутым кластером, осматривать скот, консультировать владельцев по вопросам его лечения и кормления, будут удаленно российские эксперты Jizzax Organic.По словам его директора Хикматиллы Каримова, фермеры часто обращаются к ним с просьбой осмотреть заболевших животных. Поэтому, считает он, онлайн-ветеринария необходима на данном этапе развития отрасли.Организаторы семинара также рассказали о работе, проводимой в области улучшения породности скота, обеспечения рынка страны качественным мясом и поддержке животноводства. Как отмечалось, сегодня фермеру доступны государственные субсидии от Комитета ветеринарии. Это от 1 до 2 млн за каждую единицу племенного скота и 2 тыс сумов за каждый килограмм живого веса животного, выращенного для получения мяса.Кроме того, фермерам доступна возможность покупки по себестоимости нетелей второй категории из США, России и Европы. В этом случае кластер Jizzax Organic берет на себя все риски по импорту и акклиматизации породистого животного, а также обязуется впоследствии выкупить у фермера родившихся телят по цене выше рыночной. Ожидается, что эта комплексная программа снизит цены на мясо и уменьшит объемы его импорта за счет поступления на рынок качественного локального продукта.Аналогичные образовательные семинары пройдут в 2021 году по всей республике.

https://uz.sputniknews.ru/20200401/Novaya-tekhnika-i-eksperimenty-kak-rabotaet-Jizzax-organic-v-usloviyakh-pandemii-13818236.html

https://uz.sputniknews.ru/20200929/Tsennye-vidy-shersti-stanut-esche-tsennee-kak-v-Uzbekistane-budut-pooschryat-zhivotnovodstvo-15077195.html

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животноводство, фермерское хозяйство, семинар