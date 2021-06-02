Телемедицина для животных: в Узбекистане появится онлайн-ветеринария

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане запускается проект по онлайн-ветеринарии на базе национального кластера Jizzax Organic, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Об этом стало известно в ходе семинара для животноводов Хорезмской области, прошедшего в Ургенче 2 июня. Как отмечалось на мероприятии, организованном Государственным комитетом ветеринарии и вышеупомянутым кластером, осматривать скот, консультировать владельцев по вопросам его лечения и кормления, будут удаленно российские эксперты Jizzax Organic.По словам его директора Хикматиллы Каримова, фермеры часто обращаются к ним с просьбой осмотреть заболевших животных. Поэтому, считает он, онлайн-ветеринария необходима на данном этапе развития отрасли.Организаторы семинара также рассказали о работе, проводимой в области улучшения породности скота, обеспечения рынка страны качественным мясом и поддержке животноводства. Как отмечалось, сегодня фермеру доступны государственные субсидии от Комитета ветеринарии. Это от 1 до 2 млн за каждую единицу племенного скота и 2 тыс сумов за каждый килограмм живого веса животного, выращенного для получения мяса.Кроме того, фермерам доступна возможность покупки по себестоимости нетелей второй категории из США, России и Европы. В этом случае кластер Jizzax Organic берет на себя все риски по импорту и акклиматизации породистого животного, а также обязуется впоследствии выкупить у фермера родившихся телят по цене выше рыночной. Ожидается, что эта комплексная программа снизит цены на мясо и уменьшит объемы его импорта за счет поступления на рынок качественного локального продукта.Аналогичные образовательные семинары пройдут в 2021 году по всей республике.
Программа включает образовательные семинары для животноводов, ветеринарные консультации от российских специалистов и реализацию фермерам породистого скота.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Узбекистане запускается проект по онлайн-ветеринарии на базе национального кластера Jizzax Organic, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом стало известно в ходе семинара для животноводов Хорезмской области, прошедшего в Ургенче 2 июня. Как отмечалось на мероприятии, организованном Государственным комитетом ветеринарии и вышеупомянутым кластером, осматривать скот, консультировать владельцев по вопросам его лечения и кормления, будут удаленно российские эксперты Jizzax Organic.
По словам его директора Хикматиллы Каримова, фермеры часто обращаются к ним с просьбой осмотреть заболевших животных. Поэтому, считает он, онлайн-ветеринария необходима на данном этапе развития отрасли.
“У нас есть ресурсы и высококвалифицированные кадры, чтобы оказывать подобную помощь животноводам. Стоимость ветеринарного аутсорса минимальна и установлена только для того, чтобы покрывать возникающие расходы”, — пояснил Каримов.
ИП ООО Jizzax Organic создан в соответствии с постановлением Кабмина для выполнения задач, определенных президентом страны в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017 — 2021 годах.
Общая сумма инвестиций в джизакский сельскохозяйственный кластер составляет 150 млн долларов США.
Работа предприятия направлена на развитие сельскохозяйственного сектора Узбекистана.
Кластер занимается животноводством, растениеводством и селекционно-генетическими работами.
Организаторы семинара также рассказали о работе, проводимой в области улучшения породности скота, обеспечения рынка страны качественным мясом и поддержке животноводства.
Как отмечалось, сегодня фермеру доступны государственные субсидии от Комитета ветеринарии. Это от 1 до 2 млн за каждую единицу племенного скота и 2 тыс сумов за каждый килограмм живого веса животного, выращенного для получения мяса.
Кроме того, фермерам доступна возможность покупки по себестоимости нетелей второй категории из США, России и Европы. В этом случае кластер Jizzax Organic берет на себя все риски по импорту и акклиматизации породистого животного, а также обязуется впоследствии выкупить у фермера родившихся телят по цене выше рыночной.