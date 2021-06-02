https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistan-i-rossiya-sygrayut-drug-s-drugom-na-chm-po-mini-futbolu-19048464.html

Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу

Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу

Национальные сборные Узбекистана и России в результате жеребьевки попали в группу В. Вместе с ними Гватемала и Египет. Чемпионат мира пройдет осенью в Литве. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T15:09+0500

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спорт

литва

футбол

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сборные команды Узбекистана и России сыграют в одной группе чемпионата мира по мини-футболу -2021, который пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября.В минувший вторник, 1 июня, состоялась жеребьевка турнира. Команды попали в группу В, вместе с Гватемалой и Египтом. Российская сборная выступит под флагом Олимпийского комитета России и под названием RFU (Russian Football Union).Результаты жеребьевки распределились следующим образом:В плей-офф чемпионата мира выйдут по две команды из каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места.

https://uz.sputniknews.ru/20190527/Kak-uzbekskaya-komanda-vyigrala-turnir-po-mini-futbolu-v-Peterburge-11608966.html

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литва, футбол, сборная узбекистана