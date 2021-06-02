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Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу
Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу
Национальные сборные Узбекистана и России в результате жеребьевки попали в группу В. Вместе с ними Гватемала и Египет. Чемпионат мира пройдет осенью в Литве. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T15:09+0500
2021-06-02T15:14+0500
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литва
футбол
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сборные команды Узбекистана и России сыграют в одной группе чемпионата мира по мини-футболу -2021, который пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября.В минувший вторник, 1 июня, состоялась жеребьевка турнира. Команды попали в группу В, вместе с Гватемалой и Египтом. Российская сборная выступит под флагом Олимпийского комитета России и под названием RFU (Russian Football Union).Результаты жеребьевки распределились следующим образом:В плей-офф чемпионата мира выйдут по две команды из каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места.
https://uz.sputniknews.ru/20190527/Kak-uzbekskaya-komanda-vyigrala-turnir-po-mini-futbolu-v-Peterburge-11608966.html
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литва, футбол, сборная узбекистана

Узбекистан и Россия сыграют друг с другом на ЧМ по мини-футболу

15:09 02.06.2021 (обновлено: 15:14 02.06.2021)
1679
© Sputnik / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМини-футбол
Мини-футбол - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Сергей Кузнецов
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Национальные сборные Узбекистана и России в результате жеребьевки попали в группу В. Вместе с ними Гватемала и Египет. Чемпионат мира пройдет осенью в Литве.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Сборные команды Узбекистана и России сыграют в одной группе чемпионата мира по мини-футболу -2021, который пройдет в Литве с 12 сентября по 3 октября.
В минувший вторник, 1 июня, состоялась жеребьевка турнира. Команды попали в группу В, вместе с Гватемалой и Египтом. Российская сборная выступит под флагом Олимпийского комитета России и под названием RFU (Russian Football Union).
Результаты жеребьевки распределились следующим образом:
группа A: Литва, Венесуэла, Казахстан, Коста-Рика;
группа B: Россия, Узбекистан, Гватемала и Египет;
группа C: Таиланд, Португалия, Марокко, Соломоновы Острова;
группа D: Панама, Чехия, Вьетнам, Бразилия;
группа E: Ангола, Япония, Парагвай, Испания;
группа F: Аргентина, США, Сербия, Иран.
В плей-офф чемпионата мира выйдут по две команды из каждой группы и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места.
Как узбекская команда выиграла турнир по мини-футболу в Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2019
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Как узбекская команда выиграла турнир по мини-футболу в Петербурге
27 мая 2019, 08:26
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