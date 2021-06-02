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Узбекистан построит международный торговый центр у границы с Афганистаном
Узбекистан построит международный торговый центр у границы с Афганистаном
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область ознакомился с проектом будущего центра. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T09:37+0500
2021-06-02T09:37+0500
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афганистан
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Международный торговый центр общей стоимостью 75 миллионов долларов построят в Термезе вблизи границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Глава государства в ходе поездки в Сурхандарьинскую область ознакомился с проектом.Годовой товарооборот центра составит 500 миллионов долларов, а объем услуг — десять миллионов долларов. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.Мирзиёев поручил привлечь предпринимателей области к обслуживанию центра и экспорту, а также создать все необходимые условия для иностранных бизнесменов.
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афганистан, узбекистан

Узбекистан построит международный торговый центр у границы с Афганистаном

09:37 02.06.2021
159
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом международного торгового центра в Термезе вблизи границы с Афганистаном
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом международного торгового центра в Термезе вблизи границы с Афганистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Сурхандарьинскую область ознакомился с проектом будущего центра.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Международный торговый центр общей стоимостью 75 миллионов долларов построят в Термезе вблизи границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Глава государства в ходе поездки в Сурхандарьинскую область ознакомился с проектом.
"В центре общей стоимостью 75 миллионов долларов будут размещены терминалы по приему, хранению, переработке, сортировке и упаковке, а также продаже продукции. Будет создана вся необходимая инфраструктура", — говорится в публикации на сайте президента.
Годовой товарооборот центра составит 500 миллионов долларов, а объем услуг — десять миллионов долларов. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом международного торгового центра в Термезе вблизи границы с Афганистаном
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом международного торгового центра в Термезе вблизи границы с Афганистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом международного торгового центра в Термезе вблизи границы с Афганистаном
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поручил привлечь предпринимателей области к обслуживанию центра и экспорту, а также создать все необходимые условия для иностранных бизнесменов.
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