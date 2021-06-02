https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanets-ispolnil-mechtu-i-podnyalsya-na-everest-19055676.html

Узбекистанец исполнил мечту и поднялся на Эверест

Узбекистанец исполнил мечту и поднялся на Эверест

В обычной жизни Сергей работает промышленным альпинистом. Именно он устанавливал буквы на самом высоком здании Ташкента 21-этажной гостинице Hilton в Tashkent... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T19:16+0500

2021-06-02T19:16+0500

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туризм

альпинизм

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистанец впервые поднялся на самую высокую вершину планеты со стороны Непала. Историческое событие произошло вчера 1 июня. К концу недели 37-летний альпинист Сергей Денисенко в составе группы должен уже спуститься с высочайшей точки Земли в столицу Непала Катманду. Некоторыми деталями похода с корреспондентом Sputnik Узбекистан поделилась супруга альпиниста Светлана Денисенко, которая ожидает мужа в Ташкенте.По словам Светланы, любовь к горам Сергею привили с самого детства. Отец занимался альпинизмом, горным туризмом, участвовал во всевозможных экспедициях. Мама была учителем географии. Причем, это не первое восхождение Сергея: в 2019 году он покорил пик Мера в Непале. Но Эверест всегда оставался заветной мечтой. Которая начала сбываться уже 8 апреля, когда узбекистанец отправился из Ташкента в поход в составе группы под руководством Никиты Балабанова. Своё достижение он посвятил 30-летию со дня Независимости Узбекистана.Сергей Денисенко - член федерации альпинизма Узбекистана, в обычной жизни работает промышленным альпинистом. Именно он устанавливал буквы на самом высоком здании Ташкента 21-этажной гостинице Hilton в Tashkent City.

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альпинизм, узбекистанец