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Узбекистанец исполнил мечту и поднялся на Эверест
Узбекистанец исполнил мечту и поднялся на Эверест
В обычной жизни Сергей работает промышленным альпинистом. Именно он устанавливал буквы на самом высоком здании Ташкента 21-этажной гостинице Hilton в Tashkent... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T19:16+0500
2021-06-02T19:16+0500
туризм
альпинизм
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистанец впервые поднялся на самую высокую вершину планеты со стороны Непала. Историческое событие произошло вчера 1 июня. К концу недели 37-летний альпинист Сергей Денисенко в составе группы должен уже спуститься с высочайшей точки Земли в столицу Непала Катманду. Некоторыми деталями похода с корреспондентом Sputnik Узбекистан поделилась супруга альпиниста Светлана Денисенко, которая ожидает мужа в Ташкенте.По словам Светланы, любовь к горам Сергею привили с самого детства. Отец занимался альпинизмом, горным туризмом, участвовал во всевозможных экспедициях. Мама была учителем географии. Причем, это не первое восхождение Сергея: в 2019 году он покорил пик Мера в Непале. Но Эверест всегда оставался заветной мечтой. Которая начала сбываться уже 8 апреля, когда узбекистанец отправился из Ташкента в поход в составе группы под руководством Никиты Балабанова. Своё достижение он посвятил 30-летию со дня Независимости Узбекистана.Сергей Денисенко - член федерации альпинизма Узбекистана, в обычной жизни работает промышленным альпинистом. Именно он устанавливал буквы на самом высоком здании Ташкента 21-этажной гостинице Hilton в Tashkent City.
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альпинизм, узбекистанец

Узбекистанец исполнил мечту и поднялся на Эверест

19:16 02.06.2021
86
© Из личного архива Светланы ДенисенкоУзбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
Узбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Из личного архива Светланы Денисенко
В обычной жизни Сергей работает промышленным альпинистом. Именно он устанавливал буквы на самом высоком здании Ташкента 21-этажной гостинице Hilton в Tashkent City.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Узбекистанец впервые поднялся на самую высокую вершину планеты со стороны Непала. Историческое событие произошло вчера 1 июня. К концу недели 37-летний альпинист Сергей Денисенко в составе группы должен уже спуститься с высочайшей точки Земли в столицу Непала Катманду.
© Из личного архива Светланы ДенисенкоУзбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
Узбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Узбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
© Из личного архива Светланы Денисенко
Некоторыми деталями похода с корреспондентом Sputnik Узбекистан поделилась супруга альпиниста Светлана Денисенко, которая ожидает мужа в Ташкенте.
Для справки:

22 мая 1998 года альпинисты Узбекистана в составе 13 человек, под руководством главного тренера по альпинизму республики Анатолия Шабанова, совершили восхождение на самую высокую гору в мире – Эверест.

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По словам Светланы, любовь к горам Сергею привили с самого детства. Отец занимался альпинизмом, горным туризмом, участвовал во всевозможных экспедициях. Мама была учителем географии.
© Из личного архива Светланы ДенисенкоУзбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
Узбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Узбекистанец Сергей Денисенко исполнил мечту и поднялся на Эверест
© Из личного архива Светланы Денисенко
Причем, это не первое восхождение Сергея: в 2019 году он покорил пик Мера в Непале. Но Эверест всегда оставался заветной мечтой. Которая начала сбываться уже 8 апреля, когда узбекистанец отправился из Ташкента в поход в составе группы под руководством Никиты Балабанова. Своё достижение он посвятил 30-летию со дня Независимости Узбекистана.
Сергей Денисенко - член федерации альпинизма Узбекистана, в обычной жизни работает промышленным альпинистом. Именно он устанавливал буквы на самом высоком здании Ташкента 21-этажной гостинице Hilton в Tashkent City.
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