https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanets-jestoko-raspravilsya-s-priyutivshimi-ego-rodstvennikami-19045640.html

Узбекистанец жестоко расправился с приютившими его родственниками

Узбекистанец жестоко расправился с приютившими его родственниками

Тридцатилетний мужчина зарезал, расчленил и сжег в коровнике тела своей тети и ее сына — своего двоюродного брата. Возбуждено уголовное дело. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T13:49+0500

2021-06-02T13:49+0500

2021-06-02T14:05+0500

общество

криминал

убийство

генпрокуратура узбекистана

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Прокуратура расследует жестокое убийство в Сырдарьинской области, где местный житель убил и сжег тела двух своих родственников.О зверской расправе, взбудоражившей узбекскую глубинку, сообщило местное издание Sirdaryo Xabarlari. Преступление совершено утром 1 июня в Баяутском районе. Тридцатилетний мужчина зарезал, расчленил и сжег в коровнике тела своей тети и ее сына — своего двоюродного брата.Сообщается, что убитым было 60 и 30 лет. Они приютили убийцу в своем доме. Предположительно, тот был сиротой.По данным Генпрокуратуры, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана ("Умышленное убийство").

https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistanets-zabil-jenu-lopatoy-iz-za-zadetoy-gordosti-18932747.html

сырдарьинская область

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криминал, убийство, генпрокуратура узбекистана, сырдарьинская область