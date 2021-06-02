https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanets-jestoko-raspravilsya-s-priyutivshimi-ego-rodstvennikami-19045640.html
Узбекистанец жестоко расправился с приютившими его родственниками
Узбекистанец жестоко расправился с приютившими его родственниками
Тридцатилетний мужчина зарезал, расчленил и сжег в коровнике тела своей тети и ее сына — своего двоюродного брата. Возбуждено уголовное дело. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T13:49+0500
2021-06-02T13:49+0500
2021-06-02T14:05+0500
общество
криминал
убийство
генпрокуратура узбекистана
сырдарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16011314_50:0:1300:703_1920x0_80_0_0_52f2a37358e61f04876eb425d28f931f.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Прокуратура расследует жестокое убийство в Сырдарьинской области, где местный житель убил и сжег тела двух своих родственников.О зверской расправе, взбудоражившей узбекскую глубинку, сообщило местное издание Sirdaryo Xabarlari. Преступление совершено утром 1 июня в Баяутском районе. Тридцатилетний мужчина зарезал, расчленил и сжег в коровнике тела своей тети и ее сына — своего двоюродного брата.Сообщается, что убитым было 60 и 30 лет. Они приютили убийцу в своем доме. Предположительно, тот был сиротой.По данным Генпрокуратуры, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана ("Умышленное убийство").
https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistanets-zabil-jenu-lopatoy-iz-za-zadetoy-gordosti-18932747.html
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16011314_230:0:1167:703_1920x0_80_0_0_7f4be9d1ce974533534f941c078cbe7c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
криминал, убийство, генпрокуратура узбекистана, сырдарьинская область
Узбекистанец жестоко расправился с приютившими его родственниками
13:49 02.06.2021 (обновлено: 14:05 02.06.2021)
Тридцатилетний мужчина зарезал, расчленил и сжег в коровнике тела своей тети и ее сына — своего двоюродного брата. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Прокуратура расследует жестокое убийство в Сырдарьинской области, где местный житель убил и сжег тела двух своих родственников.
О зверской расправе, взбудоражившей узбекскую глубинку, сообщило местное издание Sirdaryo Xabarlari
. Преступление совершено утром 1 июня в Баяутском районе. Тридцатилетний мужчина зарезал, расчленил и сжег в коровнике тела своей тети и ее сына — своего двоюродного брата.
Сообщается, что убитым было 60 и 30 лет. Они приютили убийцу в своем доме. Предположительно, тот был сиротой.
По данным
Генпрокуратуры, подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана ("Умышленное убийство").