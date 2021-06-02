https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-irake-posol-uzbekistana-baxrom-aloev-vruchil-veritelnye-gramoty-glave-gosudarstva-19047534.html

В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства

В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства

Во время беседы президент Ирака выразил свою признательность лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за назначение первого посла в стране. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T14:42+0500

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политика

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Посол Узбекистана в Ираке с резиденцией в Кувейте Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства Бархаму Салеху. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Во время беседы президент Ирака выразил свою признательность лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за назначение первого посла в стране. Он отметил, что это решение поспособствует расширению и укреплению узбекско-иракских отношений.Бархам Салех также подчеркнул важность возобновления политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

https://uz.sputniknews.ru/20191011/Uzbekistan-vernul-iz-Iraka-bolee-60-detey-12598142.html

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