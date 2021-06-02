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В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства
В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства
Во время беседы президент Ирака выразил свою признательность лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за назначение первого посла в стране. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T14:42+0500
2021-06-02T14:42+0500
2021-06-02T14:44+0500
политика
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Посол Узбекистана в Ираке с резиденцией в Кувейте Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства Бархаму Салеху. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.Во время беседы президент Ирака выразил свою признательность лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за назначение первого посла в стране. Он отметил, что это решение поспособствует расширению и укреплению узбекско-иракских отношений.Бархам Салех также подчеркнул важность возобновления политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.
https://uz.sputniknews.ru/20191011/Uzbekistan-vernul-iz-Iraka-bolee-60-detey-12598142.html
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В Ираке посол Узбекистана Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства
14:42 02.06.2021 (обновлено: 14:44 02.06.2021)
Во время беседы президент Ирака выразил свою признательность лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за назначение первого посла в стране.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Посол Узбекистана в Ираке с резиденцией в Кувейте Бахром Аълоев вручил верительные грамоты главе государства Бархаму Салеху. Об этом сообщает
пресс-служба МИД республики.
Во время беседы президент Ирака выразил свою признательность лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за назначение первого посла в стране. Он отметил, что это решение поспособствует расширению и укреплению узбекско-иракских отношений.
Бархам Салех также подчеркнул важность возобновления политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.