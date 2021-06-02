https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-surxandare-naladyat-proizvodstvo-kovrov-iz-ovechey-shersti-19043036.html
В Сурхандарье наладят производство ковров из овечьей шерсти
В Сурхандарье наладят производство ковров из овечьей шерсти
Проект реализует Комитет по развитию шелководства и каракулеводства. Для воплощения инициативы планируется расширение партнерства с афганскими... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T12:22+0500
2021-06-02T12:22+0500
2021-06-02T13:03+0500
общество
овцы
ковер
сурхандарьинская область
производство
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. В ходе визита в Сурхандарью глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия Afghan bazar carpets, сообщает пресс-служба президента.Известно, что в Узбекистане планируется организовать производство шерстяных ковров на основе афганского опыта. Проект реализует Комитет по развитию шелководства и каракулеводства. Для воплощения инициативы в регионе будет увеличено поголовье овец шерстяных пород и расширено партнерство с афганскими предпринимателями.Помимо этого, в Сурхандарье намечено создать фабрику Silk road tex. Предприятие займется производством тканей и готовых изделий из шелка, спортивных и дорожных сумок. По ожиданиям, производственная мощность завода позволит ежегодно экспортировать продукцию на $2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20201030/Kuda-Uzbekistan-eksportiruet-svoi-kovry--top-5-stran-15294060.html
сурхандарьинская область
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овцы, ковер, сурхандарьинская область, производство, шавкат мирзиёев
В Сурхандарье наладят производство ковров из овечьей шерсти
12:22 02.06.2021 (обновлено: 13:03 02.06.2021)
Проект реализует Комитет по развитию шелководства и каракулеводства. Для воплощения инициативы планируется расширение партнерства с афганскими предпринимателями.
ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik.
В ходе визита в Сурхандарью глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия Afghan bazar carpets, сообщает
пресс-служба президента.
Известно, что в Узбекистане планируется организовать производство шерстяных ковров на основе афганского опыта. Проект реализует Комитет по развитию шелководства и каракулеводства.
Для воплощения инициативы в регионе будет увеличено поголовье овец шерстяных пород и расширено партнерство с афганскими предпринимателями.
Помимо этого, в Сурхандарье намечено создать фабрику Silk road tex. Предприятие займется производством тканей и готовых изделий из шелка, спортивных и дорожных сумок. По ожиданиям, производственная мощность завода позволит ежегодно экспортировать продукцию на $2 млн.