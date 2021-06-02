https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-surxandare-naladyat-proizvodstvo-kovrov-iz-ovechey-shersti-19043036.html

В Сурхандарье наладят производство ковров из овечьей шерсти

В Сурхандарье наладят производство ковров из овечьей шерсти

Проект реализует Комитет по развитию шелководства и каракулеводства. Для воплощения инициативы планируется расширение партнерства с афганскими... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T12:22+0500

2021-06-02T12:22+0500

2021-06-02T13:03+0500

общество

овцы

ковер

сурхандарьинская область

производство

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 июн – Sputnik. В ходе визита в Сурхандарью глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия Afghan bazar carpets, сообщает пресс-служба президента.Известно, что в Узбекистане планируется организовать производство шерстяных ковров на основе афганского опыта. Проект реализует Комитет по развитию шелководства и каракулеводства. Для воплощения инициативы в регионе будет увеличено поголовье овец шерстяных пород и расширено партнерство с афганскими предпринимателями.Помимо этого, в Сурхандарье намечено создать фабрику Silk road tex. Предприятие займется производством тканей и готовых изделий из шелка, спортивных и дорожных сумок. По ожиданиям, производственная мощность завода позволит ежегодно экспортировать продукцию на $2 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20201030/Kuda-Uzbekistan-eksportiruet-svoi-kovry--top-5-stran-15294060.html

сурхандарьинская область

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овцы, ковер, сурхандарьинская область, производство, шавкат мирзиёев