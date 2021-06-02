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В Узбекистан из Турции и России возвращены попавшие в трудную ситуацию матери с детьми
В Узбекистан из Турции и России возвращены попавшие в трудную ситуацию матери с детьми
Из-за пандемии коронавируса женщины не смогли найти себе работу за границей и оказались в затруднительном финансовом положении. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T14:23+0500
2021-06-02T14:44+0500
общество
миграция
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
трудовая миграция
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Шесть граждан Узбекистана, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в Турции и России, возвращены на родину, сообщает пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции. По информации агентства, жительница столицы вместе с ребенком уехала на заработки в Турцию. По аналогичному сценарию отправились в Россию две женщины с детьми из Самарканда и Ферганы. Однако из-за пандемии коронавируса они не смогли найти себе работу и попали в затруднительное финансовое положение. Оставшись без средств к существованию, матери с детьми оказались на улице. Выйти из непростой ситуации им помогли сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции. В частности, благодаря их содействию Генеральное консульство Узбекистана в Казани выдало детям мигрантов "Свидетельство о возвращении". Все шесть граждан Узбекистана были доставлены в Ташкент авиарейсами из Стамбула и Самары. В международном столичном аэропорту их встретили уполномоченные лица и проводили до места проживания.
https://uz.sputniknews.ru/20200327/Skolko-uzbekistantsev-vozvrascheny-na-rodinu-iz-za-pandemii--dannye-MVD-13784533.html
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миграция, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовая миграция, узбекистанцы

В Узбекистан из Турции и России возвращены попавшие в трудную ситуацию матери с детьми

14:23 02.06.2021 (обновлено: 14:44 02.06.2021)
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© https://www.uzairways.comАэропорт Ташкента
Аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© https://www.uzairways.com
Из-за пандемии коронавируса женщины не смогли найти себе работу за границей и оказались в затруднительном финансовом положении.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Шесть граждан Узбекистана, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в Турции и России, возвращены на родину, сообщает пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.
По информации агентства, жительница столицы вместе с ребенком уехала на заработки в Турцию. По аналогичному сценарию отправились в Россию две женщины с детьми из Самарканда и Ферганы. Однако из-за пандемии коронавируса они не смогли найти себе работу и попали в затруднительное финансовое положение.
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Оставшись без средств к существованию, матери с детьми оказались на улице. Выйти из непростой ситуации им помогли сотрудники Агентства по внешней трудовой миграции. В частности, благодаря их содействию Генеральное консульство Узбекистана в Казани выдало детям мигрантов "Свидетельство о возвращении".
Все шесть граждан Узбекистана были доставлены в Ташкент авиарейсами из Стамбула и Самары. В международном столичном аэропорту их встретили уполномоченные лица и проводили до места проживания.
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