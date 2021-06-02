https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-otkryli-laboratoriyu-po-izucheniyu-zdorovya-ryb-19053932.html

В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб

В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб

Лаборатория полностью оснащена за счет проектных средств представительства ФАО в Узбекистане. В ней есть приборы для определения гидрохимического состава воды... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T17:50+0500

2021-06-02T17:50+0500

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экономика

рыба

рыболовство

фао

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Научно-исследовательском институте рыбоводства открылась новая лаборатория ихтиопатологии, рассказали в пресс-службе ФАО в Узбекистане. Теперь ученые института смогут проводить исследования болезней рыб, в том числе инфекционных, инвазионных, незаразных заболеваний и отравлений. На церемонии открытия лаборатории присутствовали ученые, сотрудники Представительства ФАО в Узбекистане, специалисты Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Узбекистана, Ассоциации "Узбекбаликсаноат", а также специалисты Института рыбного хозяйства Республики Беларусь. Между НИИ рыбоводства Узбекистана и Институтом рыбного хозяйства Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе в области практических исследований по селекции и разведению рыб.В новой лаборатории есть приборы для определения гидрохимического состава воды, главный инструмент рыбовода термооксиметр, который позволяет определять содержание растворенного кислорода в воде и измерять ее температуру, приспособления для измерения количества гемоглобина в крови рыб, цифровые микроскопы, приборы для приготовления гистологических срезов и многое другое.

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рыба, рыболовство, фао, узбекистан