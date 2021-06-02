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В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб
В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб
Лаборатория полностью оснащена за счет проектных средств представительства ФАО в Узбекистане. В ней есть приборы для определения гидрохимического состава воды... 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T17:50+0500
2021-06-02T18:34+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Научно-исследовательском институте рыбоводства открылась новая лаборатория ихтиопатологии, рассказали в пресс-службе ФАО в Узбекистане. Теперь ученые института смогут проводить исследования болезней рыб, в том числе инфекционных, инвазионных, незаразных заболеваний и отравлений. На церемонии открытия лаборатории присутствовали ученые, сотрудники Представительства ФАО в Узбекистане, специалисты Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Узбекистана, Ассоциации "Узбекбаликсаноат", а также специалисты Института рыбного хозяйства Республики Беларусь. Между НИИ рыбоводства Узбекистана и Институтом рыбного хозяйства Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе в области практических исследований по селекции и разведению рыб.В новой лаборатории есть приборы для определения гидрохимического состава воды, главный инструмент рыбовода термооксиметр, который позволяет определять содержание растворенного кислорода в воде и измерять ее температуру, приспособления для измерения количества гемоглобина в крови рыб, цифровые микроскопы, приборы для приготовления гистологических срезов и многое другое.
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рыба, рыболовство, фао, узбекистан

В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб

17:50 02.06.2021 (обновлено: 18:34 02.06.2021)
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© Sputnik / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПрилавок с рыбой
Прилавок с рыбой - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Мария Плотникова
/
Перейти в фотобанк
Лаборатория полностью оснащена за счет проектных средств представительства ФАО в Узбекистане. В ней есть приборы для определения гидрохимического состава воды, приспособления для измерения количества гемоглобина в крови рыб, цифровые микроскопы и т.д.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Научно-исследовательском институте рыбоводства открылась новая лаборатория ихтиопатологии, рассказали в пресс-службе ФАО в Узбекистане.
Теперь ученые института смогут проводить исследования болезней рыб, в том числе инфекционных, инвазионных, незаразных заболеваний и отравлений.
На церемонии открытия лаборатории присутствовали ученые, сотрудники Представительства ФАО в Узбекистане, специалисты Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства Узбекистана, Ассоциации "Узбекбаликсаноат", а также специалисты Института рыбного хозяйства Республики Беларусь.
© Пресс-служба ФАО в УзбекистанеВ Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб
В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб
© Пресс-служба ФАО в Узбекистане
Между НИИ рыбоводства Узбекистана и Институтом рыбного хозяйства Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе в области практических исследований по селекции и разведению рыб.
В новой лаборатории есть приборы для определения гидрохимического состава воды, главный инструмент рыбовода термооксиметр, который позволяет определять содержание растворенного кислорода в воде и измерять ее температуру, приспособления для измерения количества гемоглобина в крови рыб, цифровые микроскопы, приборы для приготовления гистологических срезов и многое другое.
© Пресс-служба ФАО в УзбекистанеВ Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб
В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
В Узбекистане открыли лабораторию по изучению здоровья рыб
© Пресс-служба ФАО в Узбекистане
Для справки:

Цель проекта ФАО в Узбекистане "Национальный обзор и стратегия сектора аквакультуры и цепочки добавленной стоимости рыбной продукции" - произвести анализ сектора аквакультуры вдоль всей цепочки добавленной стоимости рыбной продукции от производителя до потребителя. В рамках проекта разрабатывается Национальная стратегия развития аквакультуры.

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