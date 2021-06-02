https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-snizilis-tseny-na-benzin-19051996.html

В Узбекистане снизились цены на бензин

В Узбекистане снизились цены на бензин

Средняя недельная цена горючей смеси АИ-80 составила 6 663,5 тысячи сумов, АИ-91 - 7 702,8 тысячи сумов. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T16:39+0500

2021-06-02T16:39+0500

2021-06-02T16:44+0500

общество

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа

бензин

цена

стоимость

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18003109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d455dd219e435c183090e4f9467d9491.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. На торговых площадках товарно-сырьевой биржи Узбекистана было выставлено на продажу около 24 тысяч тонн бензина марки АИ-80, из которых в течение недели удалось реализовать почти 17 тысяч тонн (70,5%) горючей смеси.Отмечается, что в торгах ежедневно принимали участие в среднем 45 покупателей."За отчетный период среднесуточная цена бензина АИ-80 снизилась с 6 673,4 тысячи сумов до 6 644,1 тысячи сумов за тонну", — информируется в релизе.По официальным данным биржи, средняя недельная цена бензина АИ-80 составила 6 663,5 тысячи сумов, АИ-91 - 7 702,8 тысячи сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20190218/Uzbekistan-v-yanvare-snizil-proizvodstvo-benzina-bolee-chem-na-30-10847600.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, бензин, цена, стоимость, узбекистан