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https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-snizilis-tseny-na-benzin-19051996.html
В Узбекистане снизились цены на бензин
В Узбекистане снизились цены на бензин
Средняя недельная цена горючей смеси АИ-80 составила 6 663,5 тысячи сумов, АИ-91 - 7 702,8 тысячи сумов. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T16:39+0500
2021-06-02T16:44+0500
общество
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
бензин
цена
стоимость
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. На торговых площадках товарно-сырьевой биржи Узбекистана было выставлено на продажу около 24 тысяч тонн бензина марки АИ-80, из которых в течение недели удалось реализовать почти 17 тысяч тонн (70,5%) горючей смеси.Отмечается, что в торгах ежедневно принимали участие в среднем 45 покупателей."За отчетный период среднесуточная цена бензина АИ-80 снизилась с 6 673,4 тысячи сумов до 6 644,1 тысячи сумов за тонну", — информируется в релизе.По официальным данным биржи, средняя недельная цена бензина АИ-80 составила 6 663,5 тысячи сумов, АИ-91 - 7 702,8 тысячи сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20190218/Uzbekistan-v-yanvare-snizil-proizvodstvo-benzina-bolee-chem-na-30-10847600.html
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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, бензин, цена, стоимость, узбекистан

В Узбекистане снизились цены на бензин

16:39 02.06.2021 (обновлено: 16:44 02.06.2021)
882
© Sputnik / Константин МихальчевскийЗаправочная колонка
Заправочная колонка - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
Средняя недельная цена горючей смеси АИ-80 составила 6 663,5 тысячи сумов, АИ-91 - 7 702,8 тысячи сумов.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. На торговых площадках товарно-сырьевой биржи Узбекистана было выставлено на продажу около 24 тысяч тонн бензина марки АИ-80, из которых в течение недели удалось реализовать почти 17 тысяч тонн (70,5%) горючей смеси.
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Отмечается, что в торгах ежедневно принимали участие в среднем 45 покупателей.
"За отчетный период среднесуточная цена бензина АИ-80 снизилась с 6 673,4 тысячи сумов до 6 644,1 тысячи сумов за тонну", — информируется в релизе.
По официальным данным биржи, средняя недельная цена бензина АИ-80 составила 6 663,5 тысячи сумов, АИ-91 - 7 702,8 тысячи сумов.
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