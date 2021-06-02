https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-uzbekistane-ustranyayut-posledstviya-silnogo-vetra-19057876.html
В Узбекистане устраняют последствия сильного ветра
В Узбекистане устраняют последствия сильного ветра
В Джизакской и Навоийской области порывы ветра достигали 18-23 метров в секунду. Пострадали жилые дома и транспортные средства. Жертв среди населения нет. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T22:19+0500
2021-06-02T22:19+0500
2021-06-02T22:19+0500
происшествия
сильный ветер
джизакская область
навоийская область
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Спасатели в Узбекистане устраняют последствия непогоды, обрушившейся накануне сразу на две области страны, сообщает пресс-служба МЧС страны.По данным ведомства, порывы ветра в Джизакской и Навоийской областях 1 июня достигали 18-23 м/с. В результате пострадали жилые дома и транспортные средства.Так, в махалле Олмазор города Джизак пострадало 300 квадратных метров кровли четырехэтажного дома. В результате падения повреждены припаркованные во дворе автомобили Lacetti и Cobalt.Ветер повредил и несколько многоэтажных жилых домов в махаллях Юлчилар, Дустлик и Айтим в Учкудукском районе Навоийской области. По данным МЧС, жертв среди населения нет.В ликвидации последствий разгула стихии были задействованы две единицы спецтехники и 16 спасателей. Восстановительные работы на пострадавших участках продолжаются.
джизакская область
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сильный ветер, джизакская область, навоийская область, мчс узбекистана
В Узбекистане устраняют последствия сильного ветра
В Джизакской и Навоийской области порывы ветра достигали 18-23 метров в секунду. Пострадали жилые дома и транспортные средства. Жертв среди населения нет.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Спасатели в Узбекистане устраняют последствия непогоды, обрушившейся накануне сразу на две области страны, сообщает
пресс-служба МЧС страны.
По данным ведомства, порывы ветра в Джизакской и Навоийской областях 1 июня достигали 18-23 м/с. В результате пострадали жилые дома и транспортные средства.
Так, в махалле Олмазор города Джизак пострадало 300 квадратных метров кровли четырехэтажного дома. В результате падения повреждены припаркованные во дворе автомобили Lacetti и Cobalt.
Ветер повредил и несколько многоэтажных жилых домов в махаллях Юлчилар, Дустлик и Айтим в Учкудукском районе Навоийской области. По данным МЧС, жертв среди населения нет.
В ликвидации последствий разгула стихии были задействованы две единицы спецтехники и 16 спасателей. Восстановительные работы на пострадавших участках продолжаются.