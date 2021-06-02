https://uz.sputniknews.ru/20210602/voditeli-taksi-podklyuchilis-k-poiskam-propavshix-lyudey-v-tashkente-19048962.html

Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте

Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте

Если таксист заметит на улице человека, похожего на пропавшего, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом UzAlert. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-02T15:44+0500

2021-06-02T15:44+0500

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uzalert

общество

поиск людей

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. UzAlert — единственная в Узбекистане группа волонтеров, помогающая искать без вести пропавших людей — начала сотрудничать с сервисом Yandex Go.Это поможет повысить шансы на успех, отметила представитель UzAlert Алина Валиева.В каждом сообщении есть кнопка "Ориентировка". Нажав на нее, можно увидеть фотографию, особые приметы, примерное место, где человека видели в последний раз, а также номер для связи с поисковой группой. Если водитель заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом.Они уже получили первые ориентировки.Напомним, к отряду UzAlert может обратиться за помощью любой человек. Сегодня в сообществе уже более пяти тысяч волонтеров.

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uzalert, поиск людей, узбекистан