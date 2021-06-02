Общество
Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте
15:44 02.06.2021 (обновлено: 15:52 02.06.2021)
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© Поисково-спасательный отряд UzAlertРабота поисково-спасательного отряда UzAlert
© Поисково-спасательный отряд UzAlert
Если таксист заметит на улице человека, похожего на пропавшего, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом UzAlert.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. UzAlert — единственная в Узбекистане группа волонтеров, помогающая искать без вести пропавших людей — начала сотрудничать с сервисом Yandex Go.
Это поможет повысить шансы на успех, отметила представитель UzAlert Алина Валиева.
"Водители регулярно получают в своем приложении сообщения о пропавших людях, которых волонтеры ищут в Ташкенте", — рассказали в поисково-спасательном отряде.
В каждом сообщении есть кнопка "Ориентировка". Нажав на нее, можно увидеть фотографию, особые приметы, примерное место, где человека видели в последний раз, а также номер для связи с поисковой группой.
© Поисково-спасательный отряд UzAlertРабота поисково-спасательного отряда UzAlert
Работа поисково-спасательного отряда UzAlert
© Поисково-спасательный отряд UzAlert
Если водитель заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом.
"Перед стартом сотрудничества с UzAlert мы сделали опрос в водительском приложении: спросили, готовы ли водители получать сообщения о пропавших поблизости людях, — рассказали в Yandex Go. — Многие согласились".
Они уже получили первые ориентировки.
Напомним, к отряду UzAlert может обратиться за помощью любой человек. Сегодня в сообществе уже более пяти тысяч волонтеров.
© Поисково-спасательный отряд UzAlertРабота поисково-спасательного отряда UzAlert
Работа поисково-спасательного отряда UzAlert
© Поисково-спасательный отряд UzAlert