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Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте
Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте
Если таксист заметит на улице человека, похожего на пропавшего, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом UzAlert. 02.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-02T15:44+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. UzAlert — единственная в Узбекистане группа волонтеров, помогающая искать без вести пропавших людей — начала сотрудничать с сервисом Yandex Go.Это поможет повысить шансы на успех, отметила представитель UzAlert Алина Валиева.В каждом сообщении есть кнопка "Ориентировка". Нажав на нее, можно увидеть фотографию, особые приметы, примерное место, где человека видели в последний раз, а также номер для связи с поисковой группой. Если водитель заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом.Они уже получили первые ориентировки.Напомним, к отряду UzAlert может обратиться за помощью любой человек. Сегодня в сообществе уже более пяти тысяч волонтеров.
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uzalert, поиск людей, узбекистан

Водители такси подключились к поискам пропавших людей в Ташкенте

15:44 02.06.2021 (обновлено: 15:52 02.06.2021)
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© Поисково-спасательный отряд UzAlertРабота поисково-спасательного отряда UzAlert
Работа поисково-спасательного отряда UzAlert - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
© Поисково-спасательный отряд UzAlert
Если таксист заметит на улице человека, похожего на пропавшего, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом UzAlert.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. UzAlert — единственная в Узбекистане группа волонтеров, помогающая искать без вести пропавших людей — начала сотрудничать с сервисом Yandex Go.
Это поможет повысить шансы на успех, отметила представитель UzAlert Алина Валиева.
"Водители регулярно получают в своем приложении сообщения о пропавших людях, которых волонтеры ищут в Ташкенте", — рассказали в поисково-спасательном отряде.
В каждом сообщении есть кнопка "Ориентировка". Нажав на нее, можно увидеть фотографию, особые приметы, примерное место, где человека видели в последний раз, а также номер для связи с поисковой группой.
© Поисково-спасательный отряд UzAlertРабота поисково-спасательного отряда UzAlert
Работа поисково-спасательного отряда UzAlert - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Работа поисково-спасательного отряда UzAlert
© Поисково-спасательный отряд UzAlert
Если водитель заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом.

"Перед стартом сотрудничества с UzAlert мы сделали опрос в водительском приложении: спросили, готовы ли водители получать сообщения о пропавших поблизости людях, — рассказали в Yandex Go. — Многие согласились".

Они уже получили первые ориентировки.
Напомним, к отряду UzAlert может обратиться за помощью любой человек. Сегодня в сообществе уже более пяти тысяч волонтеров.
© Поисково-спасательный отряд UzAlertРабота поисково-спасательного отряда UzAlert
Работа поисково-спасательного отряда UzAlert - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Работа поисково-спасательного отряда UzAlert
© Поисково-спасательный отряд UzAlert
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