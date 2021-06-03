Мы сами: 8 звездных пар, которые отказались от няни — фото

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Нам зачастую кажется, что знаменитости, ставшие родителями, не занимаются в полной мере своими детьми. Ведь существуют же няни. Но некоторые звездные пары решили, что им помощники не нужны и они хотят все делать сами!