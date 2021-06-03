https://uz.sputniknews.ru/20210603/19073472.html
Мы сами: 8 звездных пар, которые отказались от няни — фото
Мы сами: 8 звездных пар, которые отказались от няни — фото
Нам зачастую кажется, что знаменитости, ставшие родителями, не занимаются в полной мере своими детьми. Ведь существуют же няни. Но некоторые звездные пары... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T16:41+0500
2021-06-03T16:41+0500
2021-06-03T17:06+0500
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мультимедиа , няня, голливуд, дети, знаменитости, звезды, фото
Мы сами: 8 звездных пар, которые отказались от няни — фото 16:41 03.06.2021 (обновлено: 17:06 03.06.2021)
Нам зачастую кажется, что знаменитости, ставшие родителями, не занимаются в полной мере своими детьми. Ведь существуют же няни. Но некоторые звездные пары решили, что им помощники не нужны и они хотят все делать сами!
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с детьми на голливудской Аллее славы, 2016.
Актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с детьми на голливудской Аллее славы, 2016.
© AP Photo / Chris Pizzello/Invision
Актеры Джессика Альба и Кэш Уоррен с дочерью в Калифорнии, 2014.
Актеры Джессика Альба и Кэш Уоррен с дочерью в Калифорнии, 2014.
© AFP 2018 / Richard Heathcote/Getty Images
Актер Мэттью Макконехи с женой фотомоделью Камилой Алвес и детьми на чемпионате по гольфу в Техасе, 2018.
Актер Мэттью Макконехи с женой фотомоделью Камилой Алвес и детьми на чемпионате по гольфу в Техасе, 2018.
© AFP 2018 / Ethan Miller/Getty Images
Певица Селин Дион с мужем и детьми в Лас-Вегасе, 2011.
Певица Селин Дион с мужем и детьми в Лас-Вегасе, 2011.
© AFP 2018 / Virginie Lefour
Американская певица Дженнифер Лопес и ее муж пуэрториканский певец Марк Энтони прибывают с детьми Максом и Эмме в Завентем, 2008.
Американская певица Дженнифер Лопес и ее муж пуэрториканский певец Марк Энтони прибывают с детьми Максом и Эмме в Завентем, 2008.
© AP Photo / Damian Dovarganes
Обладательница "Оскара" Риз Уизерспун с дочерью Авой и сыном Диконом в Лос-Анджелесе, 2010. Дети родились в браке с актером Райаном Филлиппом.
Обладательница "Оскара" Риз Уизерспун с дочерью Авой и сыном Диконом в Лос-Анджелесе, 2010. Дети родились в браке с актером Райаном Филлиппом.
© AFP 2018 / Kevin Winter / Getty Images
Актеры Джеффри Дин Морган и Хилари Бертон с их сыном прибывают на премьеру фильма Warner Bros в Лос-Анджелесе, 2018.
Актеры Джеффри Дин Морган и Хилари Бертон с их сыном прибывают на премьеру фильма Warner Bros в Лос-Анджелесе, 2018.
© AP Photo / Tibor Illyes /MTI
Американские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер со своими детьми в Будапеште, Венгрия, 2017.
Американские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер со своими детьми в Будапеште, Венгрия, 2017.