https://uz.sputniknews.ru/20210603/apparat-prezidenta-prodast-pyat-avtomobiley-mercedes-benz--19076197.html

Аппарат президента продаст пять автомобилей Mercedes Benz

Аппарат президента продаст пять автомобилей Mercedes Benz

Стартовые цены всех машин колеблются от 129 до 188 миллионов сумов. Торги пройдут 17 июня. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T17:29+0500

2021-06-03T17:29+0500

2021-06-03T18:04+0500

общество

автомобили

торги

президент

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. На торговой площадке E-auksion администрация президента выставила для продажи пять автомобилей марки Mercedes Benz. По имеющимся данным, начальная цена Mercedes Benz E240 с пробегом 378 325 (госномер 01 245 PPP) составила 129,6 млн сумов. Отмечается, что автомобиль технически исправен.Стартовые цены всех машин колеблются от 129 до 188 миллионов сумов. На продажу выставлены три Mercedes Benz E240, один Mercedes Benz E320, а также Mercedes Benz 412 D KA.Торги пройдут 17 июня. Прием заявок будет приостановлен 15 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20190411/Raritetnye-avto-uzbekskogo-oligarkha-vystavleny-na-prodazhu-11196462.html

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автомобили, торги, президент