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https://uz.sputniknews.ru/20210603/apparat-prezidenta-prodast-pyat-avtomobiley-mercedes-benz--19076197.html
Аппарат президента продаст пять автомобилей Mercedes Benz
Аппарат президента продаст пять автомобилей Mercedes Benz
Стартовые цены всех машин колеблются от 129 до 188 миллионов сумов. Торги пройдут 17 июня. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T17:29+0500
2021-06-03T18:04+0500
общество
автомобили
торги
президент
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. На торговой площадке E-auksion администрация президента выставила для продажи пять автомобилей марки Mercedes Benz. По имеющимся данным, начальная цена Mercedes Benz E240 с пробегом 378 325 (госномер 01 245 PPP) составила 129,6 млн сумов. Отмечается, что автомобиль технически исправен.Стартовые цены всех машин колеблются от 129 до 188 миллионов сумов. На продажу выставлены три Mercedes Benz E240, один Mercedes Benz E320, а также Mercedes Benz 412 D KA.Торги пройдут 17 июня. Прием заявок будет приостановлен 15 июня.
https://uz.sputniknews.ru/20190411/Raritetnye-avto-uzbekskogo-oligarkha-vystavleny-na-prodazhu-11196462.html
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автомобили, торги, президент

Аппарат президента продаст пять автомобилей Mercedes Benz

17:29 03.06.2021 (обновлено: 18:04 03.06.2021)
476
© Торговая площадка E-auksion Аппарат президента продаст пять автомобилей Mercedes Benz
Аппарат президента продаст пять автомобилей Mercedes Benz - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Торговая площадка E-auksion
Стартовые цены всех машин колеблются от 129 до 188 миллионов сумов. Торги пройдут 17 июня.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. На торговой площадке E-auksion администрация президента выставила для продажи пять автомобилей марки Mercedes Benz.
По имеющимся данным, начальная цена Mercedes Benz E240 с пробегом 378 325 (госномер 01 245 PPP) составила 129,6 млн сумов. Отмечается, что автомобиль технически исправен.
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Стартовые цены всех машин колеблются от 129 до 188 миллионов сумов. На продажу выставлены три Mercedes Benz E240, один Mercedes Benz E320, а также Mercedes Benz 412 D KA.
Торги пройдут 17 июня. Прием заявок будет приостановлен 15 июня.
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