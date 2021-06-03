https://uz.sputniknews.ru/20210603/maxalli-tashkentskoy-oblasti-razdelyat-po-tsvetam-19068302.html

Махалли Ташкентской области разделят по цветам

Махалли Ташкентской области разделят по цветам

В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T14:05+0500

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экономика

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "О мерах по социально-экономическому развитию Ташкентской области в 2021-2022 годы через систему работы "Махаллабай". Документ опубликован на портале Lex.uz.В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов. К примеру, Кибрайский район специализируется на плодоовощеводстве, производстве продовольствия, Паркенский — на садоводстве и виноградарстве, туризме и фармацевтике, Чиназский — на хлопководстве, рыбоводстве и так далее.Это позволить обеспечить занятость населения. Жителей каждой махалли будут вовлекать в предпринимательство и самозанятость. До конца года за счет открытия малых предприятий и микрофирм намечено создать 10,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, до 1 октября будет оказано содействие 4,3 тыс. членов 11,6 тыс. семей, внесенных в "Железную тетрадь", 40,7 тыс. молодых людей из "Молодежной тетради", 37,7 тыс. женщин из "Женской тетради" в получении профессионального обучения, трудоустройстве и финансовой помощи.Постановлением утверждены:В 14 районах Ташкентской области создадут малые промышленные зоны, будут расширены действующие. Сорок пять пустующих объектов госимущества планируется выставить на продажу через электронную торговую площадку E-Ijro Auksion.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайДевятого марта на сессии кенгаша народных депутатов обсуждены основные направления и задачи комплексного развития Ташкентской области с участием главы государства. Мирзиёев подчеркнул, что горно-металлургическая промышленность, энергетика, текстильная, химическая, электротехническая, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство и туризм должны стать драйверами экономики региона. В этом году в Кибрайском районе будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции общей мощностью 710 мегаватт за счет прямых инвестиций турецких компаний в размере 450 миллионов долларов. Также планируется с привлечением инвестиций на 1 миллиард 48 миллионов долларов построить две гидроэлектростанции общей мощностью 540 мегаватт в Бостанлыке.

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ташкентская область