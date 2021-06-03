https://uz.sputniknews.ru/20210603/maxalli-tashkentskoy-oblasti-razdelyat-po-tsvetam-19068302.html
Махалли Ташкентской области разделят по цветам
Махалли Ташкентской области разделят по цветам
В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T14:05+0500
2021-06-03T14:05+0500
2021-06-03T15:25+0500
экономика
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "О мерах по социально-экономическому развитию Ташкентской области в 2021-2022 годы через систему работы "Махаллабай". Документ опубликован на портале Lex.uz.В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов. К примеру, Кибрайский район специализируется на плодоовощеводстве, производстве продовольствия, Паркенский — на садоводстве и виноградарстве, туризме и фармацевтике, Чиназский — на хлопководстве, рыбоводстве и так далее.Это позволить обеспечить занятость населения. Жителей каждой махалли будут вовлекать в предпринимательство и самозанятость. До конца года за счет открытия малых предприятий и микрофирм намечено создать 10,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, до 1 октября будет оказано содействие 4,3 тыс. членов 11,6 тыс. семей, внесенных в "Железную тетрадь", 40,7 тыс. молодых людей из "Молодежной тетради", 37,7 тыс. женщин из "Женской тетради" в получении профессионального обучения, трудоустройстве и финансовой помощи.Постановлением утверждены:В 14 районах Ташкентской области создадут малые промышленные зоны, будут расширены действующие. Сорок пять пустующих объектов госимущества планируется выставить на продажу через электронную торговую площадку E-Ijro Auksion.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайДевятого марта на сессии кенгаша народных депутатов обсуждены основные направления и задачи комплексного развития Ташкентской области с участием главы государства. Мирзиёев подчеркнул, что горно-металлургическая промышленность, энергетика, текстильная, химическая, электротехническая, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство и туризм должны стать драйверами экономики региона. В этом году в Кибрайском районе будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции общей мощностью 710 мегаватт за счет прямых инвестиций турецких компаний в размере 450 миллионов долларов. Также планируется с привлечением инвестиций на 1 миллиард 48 миллионов долларов построить две гидроэлектростанции общей мощностью 540 мегаватт в Бостанлыке.
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ташкентская область
Махалли Ташкентской области разделят по цветам
14:05 03.06.2021 (обновлено: 15:25 03.06.2021)
В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Кабмин Узбекистана принял постановление "О мерах по социально-экономическому развитию Ташкентской области в 2021-2022 годы через систему работы "Махаллабай". Документ опубликован на портале Lex.uz
.
В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов. К примеру, Кибрайский район специализируется на плодоовощеводстве, производстве продовольствия, Паркенский — на садоводстве и виноградарстве, туризме и фармацевтике, Чиназский — на хлопководстве, рыбоводстве и так далее.
Это позволить обеспечить занятость населения. Жителей каждой махалли будут вовлекать в предпринимательство и самозанятость. До конца года за счет открытия малых предприятий и микрофирм намечено создать 10,5 тысячи рабочих мест.
Программой социально-экономического развития Ташкентской области также предусмотрены меры по переводу всех махаллей в "зеленую" зону. Для этого предварительно их разделят на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны на основании критериев, указанных в паспорте махалли.
Кроме того, до 1 октября будет оказано содействие 4,3 тыс. членов 11,6 тыс. семей, внесенных в "Железную тетрадь", 40,7 тыс. молодых людей из "Молодежной тетради", 37,7 тыс. женщин из "Женской тетради" в получении профессионального обучения, трудоустройстве и финансовой помощи.
Постановлением утверждены:
"точки роста" районов и городов Ташкентской области в 2021-2022 годах (направления специализации);
программа мер по социально-экономическому развитию региона на тот же период;
прогнозные показатели создания рабочих мест и содействия занятости на 2021 год.
В 14 районах Ташкентской области создадут малые промышленные зоны, будут расширены действующие. Сорок пять пустующих объектов госимущества планируется выставить на продажу через электронную торговую площадку E-Ijro Auksion.
Девятого марта на сессии кенгаша народных депутатов обсуждены основные направления и задачи комплексного развития Ташкентской области с участием главы государства. Мирзиёев подчеркнул, что горно-металлургическая промышленность, энергетика, текстильная, химическая, электротехническая, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство и туризм должны стать драйверами экономики региона.
В этом году в Кибрайском районе будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции общей мощностью 710 мегаватт за счет прямых инвестиций турецких компаний в размере 450 миллионов долларов. Также планируется с привлечением инвестиций на 1 миллиард 48 миллионов долларов построить две гидроэлектростанции общей мощностью 540 мегаватт в Бостанлыке.