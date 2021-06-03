Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210603/maxalli-tashkentskoy-oblasti-razdelyat-po-tsvetam-19068302.html
Махалли Ташкентской области разделят по цветам
Махалли Ташкентской области разделят по цветам
В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T14:05+0500
2021-06-03T15:25+0500
экономика
ташкентская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17944656_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_546f427bb7b51567cb4ef0ecae02b91a.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "О мерах по социально-экономическому развитию Ташкентской области в 2021-2022 годы через систему работы "Махаллабай". Документ опубликован на портале Lex.uz.В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов. К примеру, Кибрайский район специализируется на плодоовощеводстве, производстве продовольствия, Паркенский — на садоводстве и виноградарстве, туризме и фармацевтике, Чиназский — на хлопководстве, рыбоводстве и так далее.Это позволить обеспечить занятость населения. Жителей каждой махалли будут вовлекать в предпринимательство и самозанятость. До конца года за счет открытия малых предприятий и микрофирм намечено создать 10,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, до 1 октября будет оказано содействие 4,3 тыс. членов 11,6 тыс. семей, внесенных в "Железную тетрадь", 40,7 тыс. молодых людей из "Молодежной тетради", 37,7 тыс. женщин из "Женской тетради" в получении профессионального обучения, трудоустройстве и финансовой помощи.Постановлением утверждены:В 14 районах Ташкентской области создадут малые промышленные зоны, будут расширены действующие. Сорок пять пустующих объектов госимущества планируется выставить на продажу через электронную торговую площадку E-Ijro Auksion.Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждайДевятого марта на сессии кенгаша народных депутатов обсуждены основные направления и задачи комплексного развития Ташкентской области с участием главы государства. Мирзиёев подчеркнул, что горно-металлургическая промышленность, энергетика, текстильная, химическая, электротехническая, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство и туризм должны стать драйверами экономики региона. В этом году в Кибрайском районе будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции общей мощностью 710 мегаватт за счет прямых инвестиций турецких компаний в размере 450 миллионов долларов. Также планируется с привлечением инвестиций на 1 миллиард 48 миллионов долларов построить две гидроэлектростанции общей мощностью 540 мегаватт в Бостанлыке.
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17944656_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_45650f6505b61b46b41e30858b6d346c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкентская область

Махалли Ташкентской области разделят по цветам

14:05 03.06.2021 (обновлено: 15:25 03.06.2021)
764
© Пресс-служба президента УзбекистанаМахалля
Махалля - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Кабмин Узбекистана принял постановление "О мерах по социально-экономическому развитию Ташкентской области в 2021-2022 годы через систему работы "Махаллабай". Документ опубликован на портале Lex.uz.
В каждой махалле планируется выявить "точки роста" и помочь предпринимателям в реализации перспективных проектов. К примеру, Кибрайский район специализируется на плодоовощеводстве, производстве продовольствия, Паркенский — на садоводстве и виноградарстве, туризме и фармацевтике, Чиназский — на хлопководстве, рыбоводстве и так далее.
Это позволить обеспечить занятость населения. Жителей каждой махалли будут вовлекать в предпринимательство и самозанятость. До конца года за счет открытия малых предприятий и микрофирм намечено создать 10,5 тысячи рабочих мест.
Программой социально-экономического развития Ташкентской области также предусмотрены меры по переводу всех махаллей в "зеленую" зону. Для этого предварительно их разделят на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны на основании критериев, указанных в паспорте махалли.
Кроме того, до 1 октября будет оказано содействие 4,3 тыс. членов 11,6 тыс. семей, внесенных в "Железную тетрадь", 40,7 тыс. молодых людей из "Молодежной тетради", 37,7 тыс. женщин из "Женской тетради" в получении профессионального обучения, трудоустройстве и финансовой помощи.
Постановлением утверждены:
"точки роста" районов и городов Ташкентской области в 2021-2022 годах (направления специализации);
программа мер по социально-экономическому развитию региона на тот же период;
прогнозные показатели создания рабочих мест и содействия занятости на 2021 год.
В 14 районах Ташкентской области создадут малые промышленные зоны, будут расширены действующие. Сорок пять пустующих объектов госимущества планируется выставить на продажу через электронную торговую площадку E-Ijro Auksion.
Sputnik Узбекистан в Telegram — читай, смотри, обсуждай
Девятого марта на сессии кенгаша народных депутатов обсуждены основные направления и задачи комплексного развития Ташкентской области с участием главы государства. Мирзиёев подчеркнул, что горно-металлургическая промышленность, энергетика, текстильная, химическая, электротехническая, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство и туризм должны стать драйверами экономики региона.
В этом году в Кибрайском районе будут введены в эксплуатацию две тепловые электростанции общей мощностью 710 мегаватт за счет прямых инвестиций турецких компаний в размере 450 миллионов долларов. Также планируется с привлечением инвестиций на 1 миллиард 48 миллионов долларов построить две гидроэлектростанции общей мощностью 540 мегаватт в Бостанлыке.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:52Цифровые платежи: есть ли будущее у бумажных денег
15:27Главу Сената Казахстана Маулена Ашимбаева встретили в Ташкенте
15:08Бургеры в McDonald’s облучают, чтобы они хранились, и мы с этим нормально живем – эксперт
15:06Сколько мигрантов не хватает Москве
14:37В Хорезме задержаны водители свадебного кортежа, передвигавшегося "змейкой" — видео
14:25NASA начнет осваивать Венеру в 2028 году — видео
14:05Махалли Ташкентской области разделят по цветам
13:23Узбекистанцы заняли призовые места на международном музыкальном фестивале в Беларуси
13:12Неотразимые невидимки: российские "Искандеры" получили новые ракеты
12:38Систему техрегулирования в Узбекистане ждут кардинальные изменения — новый указ президента
12:22В Узбекистане в 2021 году вырубили свыше 1,3 тысячи деревьев
12:14В Кашкадарье прикрыли незаконную ослиную скотобойню
11:42Международная экспедиция изучила достопримечательности Каракалпакии
11:06В Ташкенте при строительстве ветки метро "Сергели — Куйлюк" пересадят свыше 780 деревьев
11:05Мирзиёев поздравил сборную Узбекистана по боксу с успешным выступлением на ЧА
11:05Францию обидели в Африке: там ждут Россию
10:49"Северному потоку-2" объявлена последняя битва
10:14В Узгидромете ответили, почему в Узбекистане часто возникают пыльные бури
09:38Любителям велосипедов, скутеров и самокатов теперь запрещено кататься в Ботаническом саду
09:24На узбекских водителей обрушился "пылевой дьявол" — видео