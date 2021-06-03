https://uz.sputniknews.ru/20210603/menya-okrujila-staya-brodyachix-sobak--chto-delat-19050162.html

Меня окружила стая бродячих собак — что делать?

Меня окружила стая бродячих собак — что делать?

Бездомных животных в последние годы стало значительно меньше, однако в новостях то и дело проскакивают истории о том, как стая бродячих собак загнала... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T10:27+0500

2021-06-03T10:27+0500

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общество

собака

животные

кинолог

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Опасность бродячих животных в том, что они объединяются в стаи, действуют сообща и очень агрессивно. Чаще всего это происходит в осенне-зимний период.Как правильно себя вести, если на вас надвигается такая стая и готовится напасть?Почему нападают бездомные собаки?Собаки по своей природе — стайные животные. В большинстве случаев им для нападения нужна веская причина: например, они могут просто пытаться защищать свою территорию. Также нападение может спровоцировать чувство опасности — к примеру, если прохожий приближается, когда животное что-то ест. Сюда же относятся случаи, когда человек проходит мимо кормящих собак или же больных.Вообще если вы видите бродячую стаю, то лучшее ее максимально обойти. Тем самым вы покажете, что не покушаетесь на еду и территорию.Но иногда бывают ситуации, когда обойти нет возможности. Тогда вступают в силу другие правила.Не останавливайтесь, идите мимоТакой совет даст почти каждый кинолог. Даже если собаки начинают лаять, это не значит, что они сейчас нападут.Нужно постараться не обращать на них внимания, не останавливаться и продолжать идти.Начиная лаять, пес как бы "прощупывает почву". Если он увидит, что человек напугался, то начнет действовать более уверенно и пойдет на него. Не стоит пытаться заговорить с животными и смотреть им при этом в глаза — это будет скорее всего расценено, как акт агрессии с вашей стороны.Что делать, если бродячая собака начинает набрасыватьсяВ этом случае кинологи советуют остановиться и закричать. Многие бродячие псы боятся резкого шума.Важно: бежать ни в коем случае нельзя. Это касается не только собак, а всех животных. В природе это означает, что началась погоня хищника за добычей. Если вы ехали на велосипеде, то лучше с него слезть и везти рядом. Что еще нужно знать: ни в коем случае не поворачивайтесь спиной к животным. Можно прислониться к стене или дереву. Таким образом вы не оставите возможности напасть на вас со спины и повалить на землю.Как еще себе помочь? Во время криков можно попытаться для большей уверенности шагнуть навстречу или же взять в руки что-нибудь массивное, что может напугать собаку — рюкзак, зонт, тот же самый велосипед.Еще один совет кинологов: если бродячая собака накинулась, можно снять с себя куртку и намотать на руку. Чтобы пес кусал ее, а не остальные части тела.Определите вожака стаиСобаки — стайные животные. У них есть определенная иерархия, которая подразумевает наличие вожака. Отбиваться, в первую очередь, нужно именно от него. Как помочь прохожему, если вы видите, что его окружила бродячая стаяКак мы уже ранее сказали, бродячих псов может отпугнуть резкий шум. Если у вас есть электрошокер, то треска от него может быть достаточно, чтобы стая отступила.Второй выход — петарды. Если поблизости есть магазин с хлопушками и петардами, бегите туда. Внезапный взрыв может также напугать стаю бродячих.Если вы автомобилист, не проезжайте мимо. Затормозите максимально близко к собакам, помните про резкий шум.От собак отбились, но получили травмы. Нужно ли идти к врачу?Да, причем немедленно. Опасность бродячих собак еще и в том, что они могут быть переносчиками различных заболеваний^ r примеру, столбняка или бешенства.Поэтому важно тут же обратиться в ближайший травмпункт, ведь ту же самую прививку от бешенства необходимо сделать в течение 24 часов после укуса. Халатное отношение к своему здоровью и рискам может стоить вам жизни.

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2021

Анна Глушенкова

Анна Глушенкова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Глушенкова

собака, животные, кинолог