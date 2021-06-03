https://uz.sputniknews.ru/20210603/mirziyoev-pozdravil-sbornuyu-uzbekistana-po-boksu-s-uspeshnym-vystupleniem-na-cha-19060353.html

Мирзиёев поздравил сборную Узбекистана по боксу с успешным выступлением на ЧА

Мирзиёев поздравил сборную Узбекистана по боксу с успешным выступлением на ЧА

Чемпионат Азии проходил 24-31 мая в Дубае. В общекомандном зачете делегация республики стала второй, при этом мужская сборная вновь доказала свое превосходство... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T11:05+0500

2021-06-03T11:05+0500

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политика

бокс

поздравление

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил сборную республики по боксу, достойно защитившую честь родной страны на чемпионате Азии.Соревнования проходили 24-31 мая в Дубае. Представителям РУз удалось завоевать в общей сложности 18 медалей (семь золотых, шесть серебряных, пять бронзовых). В общекомандном зачете делегация республики стала второй, уступив Казахстану. При этом мужская сборная вновь доказала свое превосходство на континенте."Ваша грандиозная победа на чемпионате Азии стала настоящим подарком к самому великому, самому дорогому празднику — 30-й годовщине независимости нашей родины", — отметил Мирзиёев.В основе достижений узбекистанцев лежит кропотливый труд опытных тренеров и сотрудников Федерации бокса, "большое и бесценное наследие ветеранов спорта, поддержка и благословение народа и уважаемых родителей", подчеркнул глава государства.Он пожелал спортсменам здоровья, сил, энергии, покорения новых высот на пути к заветным целям, чтобы флаг Узбекистана "гордо реял над мировыми спортивными аренами", прославляя его на весь мир.Боксеры уже вернулись на родину, их торжественно встретили в аэропорту Ташкента.Заместитель премьера, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов озвучил поздравление президента и передал оригинал обращения Федерации бокса. Его принял генсекретарь Мурод Мамадалиев.Боксеры Баходир Жалолов и Ситора Турдибекова, ставшие чемпионами континента, и старший тренер сборной Рахматжон Рузиохунов отметили, что "всеми силами будут стараться оправдать доверие" главы государства.

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бокс, поздравление, шавкат мирзиёев, узбекистан