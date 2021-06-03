https://uz.sputniknews.ru/20210603/nasa-nachnet-osvaivat-veneru-v-2028-godu-19069113.html
NASA начнет осваивать Венеру в 2028 году — видео
NASA начнет осваивать Венеру в 2028 году — видео
Венера — вторая по удаленности от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Ее часто называют "сестрой Земли". 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T14:25+0500
2021-06-03T14:25+0500
2021-06-03T14:36+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Ученые NASA готовятся отправить к Венере два космических аппарата, которые будут искать на планете воду и следы жизни.Речь идет о Davinci+ и Veritas — они станут первыми за 30 лет аппаратами, которые смогут исследовать "сестру Земли" при помощи спускаемых зондов.Veritas отправится на Венеру совсем скоро — в 2028 году, а Davinci+ полетит в 2029-м. Оба будут присылать на Землю снимки планеты, а также изучать ее структуру, состав и уровень содержания воды в атмосфере.Каждая миссия на Венере будет обходиться NASA в целое состояние — 500 миллионов долларов.Венера — вторая по удаленности от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Ее часто называют "сестрой Земли" из-за схожего размера.Однако есть и большое отличие — температура на поверхности планеты превышает 460 градусов.
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планета, nasa, жизнь, космос
NASA начнет осваивать Венеру в 2028 году — видео
14:25 03.06.2021 (обновлено: 14:36 03.06.2021)
Венера — вторая по удаленности от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Ее часто называют "сестрой Земли".
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Ученые NASA готовятся отправить
к Венере два космических аппарата, которые будут искать на планете воду и следы жизни.
Речь идет о Davinci+ и Veritas — они станут первыми за 30 лет аппаратами, которые смогут исследовать "сестру Земли" при помощи спускаемых зондов.
Veritas отправится на Венеру совсем скоро — в 2028 году, а Davinci+ полетит в 2029-м. Оба будут присылать на Землю снимки планеты, а также изучать ее структуру, состав и уровень содержания воды в атмосфере.
Также основная задача NASA — понять, есть ли жизнь на Венере. Хотя бы в виде бактерий.
Каждая миссия на Венере будет обходиться NASA в целое состояние — 500 миллионов долларов.
Венера — вторая по удаленности от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы. Ее часто называют "сестрой Земли" из-за схожего размера.
Однако есть и большое отличие — температура на поверхности планеты превышает 460 градусов.