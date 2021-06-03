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РФ поспособствует цифровизации энергетической отрасли Узбекистана
РФ поспособствует цифровизации энергетической отрасли Узбекистана
По словам министра энергетики Узбекистана, республика совместно с РФ реализует масштабную программу по увеличению добычи углеводородного сырья, в которой... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T18:53+0500
2021-06-03T18:53+0500
экономика
энергетика
министерство энергетики узбекистана
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В рамках Петербургского международного экономического форума министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов встретился со своим российским коллегой Николаем Шульгиновым. В рамках дискуссии стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в энергетической сфере.Глава российского ведомства рассказал, что сейчас между компаниями двух стран идет активная работа в газовой, нефтяной сферах, а также в области электроэнергетики. К примеру, "Газпром" и его дочерние структуры, а также компания "ЛУКОЙЛ" на протяжении многих лет ведут совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Узбекистане, повышаются трансграничные поставки энергоресурсов.При этом российские компании курируют проектов в сфере электроэнергетики, в частности, по сооружению ГЭС на территории республики.По словам министра энергетики Узбекистана, республика совместно с РФ реализует масштабную программу по увеличению добычи углеводородного сырья, в которой участие с российской стороны принимают "ВЭБ.РФ" и АО "Газпромбанк".При поддержке российской компании "ИКС Холдинг" разрабатывается и будет реализована Концепция цифровизации энергетической отрасли. Значимую поддержку оказывает "Газпромбанк" в финансировании инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. Свой вклад в это энергетическое сотрудничество вносят "Зарубежнефть", АО "ФОРУС", "Татнефть" и другие компании.
https://uz.sputniknews.ru/20191018/Rosatom-pomozhet-Uzbekistanu-v-podgotovke-kadrov-dlya-atomnoy-energetiki-12642562.html
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энергетика, министерство энергетики узбекистана, сотрудничество

РФ поспособствует цифровизации энергетической отрасли Узбекистана

18:53 03.06.2021
474
© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаМинистр энергетики Узбекистана Алишер Султанов встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
По словам министра энергетики Узбекистана, республика совместно с РФ реализует масштабную программу по увеличению добычи углеводородного сырья, в которой участие с российской стороны принимают "ВЭБ.РФ" и АО "Газпромбанк".
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В рамках Петербургского международного экономического форума министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов встретился со своим российским коллегой Николаем Шульгиновым. В рамках дискуссии стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в энергетической сфере.
Глава российского ведомства рассказал, что сейчас между компаниями двух стран идет активная работа в газовой, нефтяной сферах, а также в области электроэнергетики. К примеру, "Газпром" и его дочерние структуры, а также компания "ЛУКОЙЛ" на протяжении многих лет ведут совместные работы по освоению месторождений нефти и газа в Узбекистане, повышаются трансграничные поставки энергоресурсов.
При этом российские компании курируют проектов в сфере электроэнергетики, в частности, по сооружению ГЭС на территории республики.
© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаМинистр энергетики Узбекистана Алишер Султанов встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
В прошлом году в рамках Межправкомиссии создана Подкомиссия по энергетике. Ее работа нацелена на укрепление сотрудничества российских и узбекских предприятий.
Николай Шульгинов
Министр энергетики России
По словам министра энергетики Узбекистана, республика совместно с РФ реализует масштабную программу по увеличению добычи углеводородного сырья, в которой участие с российской стороны принимают "ВЭБ.РФ" и АО "Газпромбанк".
При поддержке российской компании "ИКС Холдинг" разрабатывается и будет реализована Концепция цифровизации энергетической отрасли. Значимую поддержку оказывает "Газпромбанк" в финансировании инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. Свой вклад в это энергетическое сотрудничество вносят "Зарубежнефть", АО "ФОРУС", "Татнефть" и другие компании.
Особая часть нашего сотрудничества – это партнерство в подготовке кадров. Будущие специалисты топливно-энергетического комплекса Узбекистана сегодня готовятся в филиалах трех российских вузов, открытых в Ташкенте. Уверен, что впереди у нас еще больше совместных проектов, которые во многом определяют энергетическое развитие наших стран.
Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов встретился с министром энергетики России Николаем Шульгиновым - Sputnik Узбекистан
Алишер Султанов
Министр энергетики Узбекистана
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