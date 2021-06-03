https://uz.sputniknews.ru/20210603/sposoby-obmana-po-telefonu--osteregaytes-moshennikov-19061800.html

Способы обмана по телефону — остерегайтесь мошенников

Способы обмана по телефону — остерегайтесь мошенников

Телефонное мошенничество за последние годы приобрело невероятные масштабы. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T18:00+0500

2021-06-03T18:00+0500

2021-06-03T18:00+0500

общество

телефон

мошенничество

мошенник

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Злоумышленники разводят абсолютно всех: и детей, и взрослых, и пенсионеров. В чем опасность?В большинстве случаев вы до последнего не поймете, что попали в лапы обманщика. Мошенники — отличные психологи: они знают, на что давить и как сделать так, чтобы вы сами отдали деньги.Мы собрали несколько самых расхожих схем, к которым прибегают телефонные аферисты.Подозрительная операция на вашем счетеВам на телефон звонит человек, представляющийся сотрудником банка. Он начинает вгонять в состояние стресса, рассказывая, что только что с вашего счета неизвестные попытались списать крупную сумму. Затем есть несколько сценариев: мошенник может попросить сообщить данные карты, код из sms или установить приложение на смартфон по присланной им ссылке. Есть и такая схема: "cотрудник банка" убеждает в том, что карточку необходимо заблокировать, а деньги положить в страховую ячейку. Зачем? Чтобы средства якобы не пропали. Мошенник аккуратно "обрабатывает", высылая параллельно sms о том, что ячейка активирована. Причем номер телефона действительно принадлежит банку. Видя это, вы успокаиваетесь, поскольку считаете, что это вряд ли мошенничество. Но это уловка. Номер можно подделать.Далее вы снимаете с карты деньги и кладете их в якобы страховую ячейку, которая потом оказывается чьим-то Яндекс-кошельком. После этого можно быть уверенными: деньги вы больше никогда не увидите.Доказать факт телефонного мошенничества тоже не сможете, поскольку средства аферистам вы перевели своими руками.Вам полагается субсидия/компенсацияМошенники звонят и говорят о том, что вам положены выплаты. Чтобы их получить, нужно всего-то продиктовать номер карты, прислать вирусную ссылку на якобы форму для заполнения. Почему люди ведутся? Потому что телефонные аферисты отслеживают повестку и всегда в курсе о выплатах или компенсациях, о которых пишут СМИ и объявляют власти. На это и ссылаются в телефонном разговоре. Например, весной 2020 года во время карантина был всплеск мошенничества, связанного с новыми мерами поддержи, которые вводило правительство.Я попал в беду, нет времени объяснятьЭтот сценарий уже очень избитый, но все еще рабочий. Вам приходит с незнакомого sms с таким содержанием: "Мама, я попал в беду, срочно переведи деньги на этот номер, я потом все объясню…"Причем акцент делается именно на срочность, чтобы вы не успели подумать и здраво оценить ситуацию. С развитием технологий эта схема также эволюционировала: теперь мошенники могут прислать sms или позвонить с номера друга или родственника. Для этого нужно просто знать данный телефонный номер, а далее уже дело техники.Как себя нужно вести в таком случае: перезвонить близкому человеку.Я хотел бы купить Ваш товарЭта схема возникла с появлением Avito и других онлайн-площадок с объявлениями.Как это происходит: вы что-то продаете, спустя время мошенник звонит вам и говорит, что готов приобрести товар. А затем добавляет: "Продиктуйте номер карты и CVV/CVC код, чтобы я мог перевести деньги".Аферист может даже запросить проверочный код из sms. В чем развод? Для перевода денег на карту необходим только ее номер или же номер телефона. Сообщать код на обратной стороне карточки и другие данные категорически нельзя. Незнакомый номер звонит и быстро сбрасываетЦель телефонных мошенников — заставить вас перезвонить, ведь вы не успели поднять трубку.В чем суть схемы: жертва перезванивает, но даже не догадывается, что это стоит дорого. Дело в том, что аферисты специально используют платные номера, и один звонок может обойтись в несколько тысяч рублей! А то и больше.Что делать: всегда пробивайте телефонный номер в Интернете. Никогда не говори "да"Об этом уловке телефонных мошенников знают не все. Цель обманщиков — получить запись вашего голоса с утвердительным ответом.Как это происходит: звонящий задает всяческие наводящие вопросы, пытаясь добиться от вас слова "да".Как только мошенник получает образец голоса, он тут же обращается в банки или другие организации, которые ввели биометрическую идентификацию.Чтобы одобрить совершение финансовой операции, понадобится лишь лицо и устное согласие (ответ: "да"). Эти данные у мошенника имеются. Как защититься от телефонных мошенниковВ целом, правил всего несколько: никогда не сообщайте данные своей карточки (можно только номер на лицевой стороне), не ведитесь на поводу у эмоций и придерживайтесь правила "если кто-то незнакомый волнуется о моих деньгах больше, чем я сам, значит, этот кто-то — мошенник".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Анна Глушенкова

Анна Глушенкова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Глушенкова

телефон, мошенничество, мошенник