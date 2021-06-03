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Узбекистанцы заняли призовые места на международном музыкальном фестивале в Беларуси
Узбекистанцы заняли призовые места на международном музыкальном фестивале в Беларуси
Обладателями заветных наград стали учащиеся детских музыкально-художественных школ Ферганской области. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T13:23+0500
2021-06-03T13:26+0500
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узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Могилевской области Республики Беларусь состоялся Международный музыкальный фестиваль "Золотая пчелка", в рамках которого впервые выступили маленькие дарования из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.Отмечается, что призовые места заняли учащиеся детских музыкально-художественных школ Ферганской области - Интизорхон Абдужабборова (2-е место), Кувончбек Зокиржонов (2-е место), Дурдонахон Абдуганиева (3-е место) и Абдулазиз Гуломов (3-е место). По информации министерства, в мероприятии приняли участие свыше 400 детей из 10 различных стран мира.
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музыкальный конкурс, узбекистанцы, беларусь, узбекистан

Узбекистанцы заняли призовые места на международном музыкальном фестивале в Беларуси

13:23 03.06.2021 (обновлено: 13:26 03.06.2021)
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© Министерство культуры УзбекистанаМеждународный музыкальный фестиваль "Золотая пчелка" в Беларуси
Международный музыкальный фестиваль Золотая пчелка в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Министерство культуры Узбекистана
Обладателями заветных наград стали учащиеся детских музыкально-художественных школ Ферганской области.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Могилевской области Республики Беларусь состоялся Международный музыкальный фестиваль "Золотая пчелка", в рамках которого впервые выступили маленькие дарования из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
© Министерство культуры УзбекистанаМеждународный музыкальный фестиваль "Золотая пчелка" в Беларуси
Международный музыкальный фестиваль Золотая пчелка в Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
Международный музыкальный фестиваль "Золотая пчелка" в Беларуси
© Министерство культуры Узбекистана
Отмечается, что призовые места заняли учащиеся детских музыкально-художественных школ Ферганской области - Интизорхон Абдужабборова (2-е место), Кувончбек Зокиржонов (2-е место), Дурдонахон Абдуганиева (3-е место) и Абдулазиз Гуломов (3-е место).
По информации министерства, в мероприятии приняли участие свыше 400 детей из 10 различных стран мира.
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