https://uz.sputniknews.ru/20210603/uzbekistantsy-zanyali-prizovye-mesta-na-mejdunarodnom-muzykalnom-festivale-v-belarusi-19067317.html

Узбекистанцы заняли призовые места на международном музыкальном фестивале в Беларуси

Узбекистанцы заняли призовые места на международном музыкальном фестивале в Беларуси

Обладателями заветных наград стали учащиеся детских музыкально-художественных школ Ферганской области. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T13:23+0500

2021-06-03T13:23+0500

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культура

музыкальный конкурс

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Могилевской области Республики Беларусь состоялся Международный музыкальный фестиваль "Золотая пчелка", в рамках которого впервые выступили маленькие дарования из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.Отмечается, что призовые места заняли учащиеся детских музыкально-художественных школ Ферганской области - Интизорхон Абдужабборова (2-е место), Кувончбек Зокиржонов (2-е место), Дурдонахон Абдуганиева (3-е место) и Абдулазиз Гуломов (3-е место). По информации министерства, в мероприятии приняли участие свыше 400 детей из 10 различных стран мира.

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музыкальный конкурс, узбекистанцы, беларусь, узбекистан