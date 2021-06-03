https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-tashkente-pri-stroitelstve-vetki-metro-sergeli--kuylyuk-peresadyat-svyshe-780-derevev--19062736.html

В Ташкенте при строительстве ветки метро "Сергели — Куйлюк" пересадят свыше 780 деревьев

В Ташкенте при строительстве ветки метро "Сергели — Куйлюк" пересадят свыше 780 деревьев

В соответствии с законодательством, не входящие в состав лесного фонда деревья и кустарники, находящиеся на территории строительства, разрешается пересаживать... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T11:06+0500

2021-06-03T11:06+0500

2021-06-03T11:11+0500

общество

деревья

госкомэкологии

строительство

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В столице полным ходом идет возведение ветки надземного метро "Сергели — Куйлюк", но завершить проект должным образом мешают 785 деревьев, которые растут на выделенной под строительство территории. В Госкомэкологии заявили, что все насаждения планируется спасти и пересадить"В части метро, проходящей через Мирабадский район, расположено 66 деревьев, Сергелийский район – 168, Янгихаётский район – 551. Всего 785 деревьев. Место их пересадки обсуждаются с районными администрациями, а как пересаживать – с биологами. Цель одна – максимально сохранить все деревья", – информировали в комитете.В соответствии с законодательством, не входящие в состав лесного фонда деревья и кустарники, находящиеся на территории строительства, разрешается пересаживать. В порядке исключения их можно вырубать, если невозможно переместить. При этом необходимо будет в виде компенсации высадить 10 саженцев за одно срубленное дерево и ухаживать за ними в течение двух лет. В настоящее время обсуждается вопрос о возможных вариантах применения стволов деревьев. Предположительно, их используют для нужд местных управлений благоустройства или передадут ремесленникам.

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деревья, госкомэкологии, строительство, ташкент