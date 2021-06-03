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https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-tashkente-pri-stroitelstve-vetki-metro-sergeli--kuylyuk-peresadyat-svyshe-780-derevev--19062736.html
В Ташкенте при строительстве ветки метро "Сергели — Куйлюк" пересадят свыше 780 деревьев
В Ташкенте при строительстве ветки метро "Сергели — Куйлюк" пересадят свыше 780 деревьев
В соответствии с законодательством, не входящие в состав лесного фонда деревья и кустарники, находящиеся на территории строительства, разрешается пересаживать... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T11:06+0500
2021-06-03T11:11+0500
общество
деревья
госкомэкологии
строительство
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В столице полным ходом идет возведение ветки надземного метро "Сергели — Куйлюк", но завершить проект должным образом мешают 785 деревьев, которые растут на выделенной под строительство территории. В Госкомэкологии заявили, что все насаждения планируется спасти и пересадить"В части метро, проходящей через Мирабадский район, расположено 66 деревьев, Сергелийский район – 168, Янгихаётский район – 551. Всего 785 деревьев. Место их пересадки обсуждаются с районными администрациями, а как пересаживать – с биологами. Цель одна – максимально сохранить все деревья", – информировали в комитете.В соответствии с законодательством, не входящие в состав лесного фонда деревья и кустарники, находящиеся на территории строительства, разрешается пересаживать. В порядке исключения их можно вырубать, если невозможно переместить. При этом необходимо будет в виде компенсации высадить 10 саженцев за одно срубленное дерево и ухаживать за ними в течение двух лет. В настоящее время обсуждается вопрос о возможных вариантах применения стволов деревьев. Предположительно, их используют для нужд местных управлений благоустройства или передадут ремесленникам.
https://uz.sputniknews.ru/20210121/Kak-ostanovit-vyrubku-derevev-v-Tashkente-i-gde-sazhat-novye--deputat-15839296.html
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деревья, госкомэкологии, строительство, ташкент

В Ташкенте при строительстве ветки метро "Сергели — Куйлюк" пересадят свыше 780 деревьев

11:06 03.06.2021 (обновлено: 11:11 03.06.2021)
1356
© SputnikДеревья в Ташкенте
Деревья в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Sputnik
В соответствии с законодательством, не входящие в состав лесного фонда деревья и кустарники, находящиеся на территории строительства, разрешается пересаживать. В порядке исключения их можно вырубать, если невозможно переместить.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В столице полным ходом идет возведение ветки надземного метро "Сергели — Куйлюк", но завершить проект должным образом мешают 785 деревьев, которые растут на выделенной под строительство территории. В Госкомэкологии заявили, что все насаждения планируется спасти и пересадить
"В части метро, проходящей через Мирабадский район, расположено 66 деревьев, Сергелийский район – 168, Янгихаётский район – 551. Всего 785 деревьев. Место их пересадки обсуждаются с районными администрациями, а как пересаживать – с биологами. Цель одна – максимально сохранить все деревья", – информировали в комитете.
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В соответствии с законодательством, не входящие в состав лесного фонда деревья и кустарники, находящиеся на территории строительства, разрешается пересаживать. В порядке исключения их можно вырубать, если невозможно переместить. При этом необходимо будет в виде компенсации высадить 10 саженцев за одно срубленное дерево и ухаживать за ними в течение двух лет.
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В настоящее время обсуждается вопрос о возможных вариантах применения стволов деревьев. Предположительно, их используют для нужд местных управлений благоустройства или передадут ремесленникам.
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