https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uty-obyasnili-pochemu-poezd-v-stolichnom-metro-poexal-v-obratnom-napravlenii-19080498.html

В УТЙ объяснили, почему поезд в столичном метро поехал в обратном направлении

В УТЙ объяснили, почему поезд в столичном метро поехал в обратном направлении

Видео подлинное, поезд действительно двигался в обратную сторону, заявили в ведомстве, однако этот маневр был плановый. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T19:40+0500

2021-06-03T19:40+0500

2021-06-03T19:40+0500

общество

ташкентский метрополитен

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В сети распространилось видео, где на одной из станций столичного метрополитена поезд отъезжает с платформы в обратном направлении. Пользователи сразу начали озвучивать домыслы о том, что в столичной подземке снова какие-то неполадки.В компании АО "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на эти комментарии, объяснив причины такого маневра машиниста. Ролик снят 2 июня на станции метро "Буюк ипак йўли". Поезд действительно двигался в обратную сторону, заявили в ведомстве, однако это был плановый маневр В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" объяснили, что такие движения осуществляются на станциях "Буюк ипак йўли" и "Беруни" ежедневно. Согласно графику поездов, происходит перестановка составов на ночной отстой с одного пути на другой.

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ташкентский метрополитен, узбекистон темир йуллари