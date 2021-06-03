https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uty-obyasnili-pochemu-poezd-v-stolichnom-metro-poexal-v-obratnom-napravlenii-19080498.html
В УТЙ объяснили, почему поезд в столичном метро поехал в обратном направлении
В УТЙ объяснили, почему поезд в столичном метро поехал в обратном направлении
Видео подлинное, поезд действительно двигался в обратную сторону, заявили в ведомстве, однако этот маневр был плановый. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T19:40+0500
2021-06-03T19:40+0500
2021-06-03T19:40+0500
общество
ташкентский метрополитен
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В сети распространилось видео, где на одной из станций столичного метрополитена поезд отъезжает с платформы в обратном направлении. Пользователи сразу начали озвучивать домыслы о том, что в столичной подземке снова какие-то неполадки.В компании АО "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на эти комментарии, объяснив причины такого маневра машиниста. Ролик снят 2 июня на станции метро "Буюк ипак йўли". Поезд действительно двигался в обратную сторону, заявили в ведомстве, однако это был плановый маневр В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" объяснили, что такие движения осуществляются на станциях "Буюк ипак йўли" и "Беруни" ежедневно. Согласно графику поездов, происходит перестановка составов на ночной отстой с одного пути на другой.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкентский метрополитен, узбекистон темир йуллари
В УТЙ объяснили, почему поезд в столичном метро поехал в обратном направлении
Видео подлинное, поезд действительно двигался в обратную сторону, заявили в ведомстве, однако этот маневр был плановый.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В сети распространилось видео, где на одной из станций столичного метрополитена поезд отъезжает с платформы в обратном направлении. Пользователи сразу начали озвучивать домыслы о том, что в столичной подземке снова какие-то неполадки.
В компании АО "Узбекистон темир йуллари" отреагировали
на эти комментарии, объяснив причины такого маневра машиниста.
Ролик снят 2 июня на станции метро "Буюк ипак йўли". Поезд действительно двигался в обратную сторону, заявили в ведомстве, однако это был плановый маневр
В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" объяснили, что такие движения осуществляются на станциях "Буюк ипак йўли" и "Беруни" ежедневно. Согласно графику поездов, происходит перестановка составов на ночной отстой с одного пути на другой.