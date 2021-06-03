https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-mojet-poyavitsya-dom-drujby-narodov-shos-19077550.html
В Узбекистане может появиться Дом дружбы народов ШОС
В Узбекистане может появиться Дом дружбы народов ШОС
В итоговом документе, подписанном в завершении встречи, стороны озвучили необходимость расширения кооперации в области цифровой экономики, электронной... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T18:07+0500
2021-06-03T18:07+0500
2021-06-03T18:07+0500
культура
сотрудничество
шос
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17634277_787:774:3052:2048_1920x0_80_0_0_2f3c30dcadd4068707f9360f6c8178fd.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сегодня в режиме онлайн состоялся Форум народной дипломатии ШОС "Развитие Шанхайского духа во имя дружбы народов". Среди организаторов встречи - Комитет ШОС по добрососедству и сотрудничеству, Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Хубей. Государственные деятели и представители объединений народной дипломатии государств-членов, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу ШОС провели дискуссии по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. По итогам форума участники подчеркнули важность развития многовекторного межрегионального сотрудничества, наращивания взаимных культурных обменов, усиления плодотворного взаимодействия женских, молодежных и детских организаций в сфере культуры, образования, академических исследований, спорта и др. В итоговом документе, подписанном в завершении встречи, стороны озвучили необходимость расширения кооперации в области цифровой экономики, электронной коммерции: искусственного интеллекта и умного города, укрепления усилий по построению инновационной, инклюзивной, зеленой, открытой и общедоступной региональной экономики. Также в рамках форума были поддержаны инициативы по учреждению Домов дружбы народов ШОС в странах ШОС.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17634277_987:505:3044:2048_1920x0_80_0_0_b4f54204a57a46d874ab7e915dbec206.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сотрудничество, шос, узбекистан
В Узбекистане может появиться Дом дружбы народов ШОС
В итоговом документе, подписанном в завершении встречи, стороны озвучили необходимость расширения кооперации в области цифровой экономики, электронной коммерции.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сегодня в режиме онлайн состоялся Форум народной дипломатии ШОС "Развитие Шанхайского духа во имя дружбы народов". Среди организаторов встречи - Комитет ШОС по добрососедству и сотрудничеству, Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Хубей. Государственные деятели и представители объединений народной дипломатии государств-членов, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу ШОС провели дискуссии по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.
По итогам форума участники подчеркнули важность развития многовекторного межрегионального сотрудничества, наращивания взаимных культурных обменов, усиления плодотворного взаимодействия женских, молодежных и детских организаций в сфере культуры, образования, академических исследований, спорта и др.
В итоговом документе, подписанном в завершении встречи, стороны озвучили необходимость расширения кооперации в области цифровой экономики, электронной коммерции: искусственного интеллекта и умного города, укрепления усилий по построению инновационной, инклюзивной, зеленой, открытой и общедоступной региональной экономики.
Также в рамках форума были поддержаны инициативы по учреждению Домов дружбы народов ШОС в странах ШОС.