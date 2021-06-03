https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-uzbekistane-mojet-poyavitsya-dom-drujby-narodov-shos-19077550.html

В Узбекистане может появиться Дом дружбы народов ШОС

В Узбекистане может появиться Дом дружбы народов ШОС

В итоговом документе, подписанном в завершении встречи, стороны озвучили необходимость расширения кооперации в области цифровой экономики, электронной... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T18:07+0500

2021-06-03T18:07+0500

2021-06-03T18:07+0500

культура

сотрудничество

шос

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сегодня в режиме онлайн состоялся Форум народной дипломатии ШОС "Развитие Шанхайского духа во имя дружбы народов". Среди организаторов встречи - Комитет ШОС по добрососедству и сотрудничеству, Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Хубей. Государственные деятели и представители объединений народной дипломатии государств-членов, государств-наблюдателей и стран-партнеров по диалогу ШОС провели дискуссии по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества. По итогам форума участники подчеркнули важность развития многовекторного межрегионального сотрудничества, наращивания взаимных культурных обменов, усиления плодотворного взаимодействия женских, молодежных и детских организаций в сфере культуры, образования, академических исследований, спорта и др. В итоговом документе, подписанном в завершении встречи, стороны озвучили необходимость расширения кооперации в области цифровой экономики, электронной коммерции: искусственного интеллекта и умного города, укрепления усилий по построению инновационной, инклюзивной, зеленой, открытой и общедоступной региональной экономики. Также в рамках форума были поддержаны инициативы по учреждению Домов дружбы народов ШОС в странах ШОС.

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сотрудничество, шос, узбекистан