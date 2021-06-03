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В Хорезме задержаны водители свадебного кортежа, передвигавшегося "змейкой" — видео
В Хорезме задержаны водители свадебного кортежа, передвигавшегося "змейкой" — видео
Согласно Кодексу об административной ответственности, правонарушителей могут оштрафовать более чем на три млн сумов. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T14:37+0500
2021-06-03T14:41+0500
общество
административное правонарушение
автомобилисты
автомобили
правонарушение
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Хазараспском районе Хорезмской области сотрудники правоохранительных органов задержали участников свадебного кортежа, чьи машины передвигались по дороге "змейкой", неоднократно пересекая двойную полосу. "Хотя действия водителей не повлекли за собой тяжелых последствий, это не освобождает их от наказания за административные правонарушения", — информирует пресс-служба УВД Хорезмской области. По информации силового ведомства, водителям автомобилей были предъявлены обвинения по статьям "Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения" и "Участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающем угрозу безопасности дорожного движения". Согласно Кодексу РУз, правонарушителей могут оштрафовать на 2,45 млн сумов и 735 тыс. сумов соответственно.На данный момент в отношении лихачей составлены административные протоколы.
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административное правонарушение, автомобилисты, автомобили, правонарушение

В Хорезме задержаны водители свадебного кортежа, передвигавшегося "змейкой" — видео

14:37 03.06.2021 (обновлено: 14:41 03.06.2021)
971
CC0 / Pixabay / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
CC0 / Pixabay /
Согласно Кодексу об административной ответственности, правонарушителей могут оштрафовать более чем на три млн сумов.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Хазараспском районе Хорезмской области сотрудники правоохранительных органов задержали участников свадебного кортежа, чьи машины передвигались по дороге "змейкой", неоднократно пересекая двойную полосу.
"Хотя действия водителей не повлекли за собой тяжелых последствий, это не освобождает их от наказания за административные правонарушения", — информирует пресс-служба УВД Хорезмской области.
По информации силового ведомства, водителям автомобилей были предъявлены обвинения по статьям "Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения" и "Участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающем угрозу безопасности дорожного движения". Согласно Кодексу РУз, правонарушителей могут оштрафовать на 2,45 млн сумов и 735 тыс. сумов соответственно.
На данный момент в отношении лихачей составлены административные протоколы.
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