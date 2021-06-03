https://uz.sputniknews.ru/20210603/vydayuschixsya-inostrantsev-v-uzbekistane-nachnut-nagrajdat-osobym-znakom-19058673.html

Выдающихся иностранцев в Узбекистане начнут награждать особым знаком

Выдающихся иностранцев в Узбекистане начнут награждать особым знаком

Награда будет вручаться в торжественной обстановке ежегодно 30 июля — в День дружбы народов. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T08:59+0500

2021-06-03T08:59+0500

2021-06-03T09:22+0500

общество

награда

орден дружбы

минюст узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане учредили нагрудный знак "Дружба народов".Им будут награждать в том числе иностранных граждан, внесших вклад в укрепление межнационального согласия в республике, сообщили в Минюсте республики.Кто еще сможет получить награду: сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представителей социальной сферы и СМИ, а также соотечественников за рубежом, внесших достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и межнационального согласия в Узбекистане.Ранее глава государства подписал закон об учреждении 30 июля нового праздника в стране — Дня дружбы народов.Именно в этот день в торжественной обстановке будет вручаться нагрудный знак.

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награда, орден дружбы, минюст узбекистана, узбекистан