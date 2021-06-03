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Выдающихся иностранцев в Узбекистане начнут награждать особым знаком
Выдающихся иностранцев в Узбекистане начнут награждать особым знаком
Награда будет вручаться в торжественной обстановке ежегодно 30 июля — в День дружбы народов. 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T08:59+0500
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общество
награда
орден дружбы
минюст узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане учредили нагрудный знак "Дружба народов".Им будут награждать в том числе иностранных граждан, внесших вклад в укрепление межнационального согласия в республике, сообщили в Минюсте республики.Кто еще сможет получить награду: сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представителей социальной сферы и СМИ, а также соотечественников за рубежом, внесших достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и межнационального согласия в Узбекистане.Ранее глава государства подписал закон об учреждении 30 июля нового праздника в стране — Дня дружбы народов.Именно в этот день в торжественной обстановке будет вручаться нагрудный знак.
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награда, орден дружбы, минюст узбекистана, узбекистан

Выдающихся иностранцев в Узбекистане начнут награждать особым знаком

08:59 03.06.2021 (обновлено: 09:22 03.06.2021)
1281
© Sputnik / Павел ЛисицынФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
Награда будет вручаться в торжественной обстановке ежегодно 30 июля — в День дружбы народов.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане учредили нагрудный знак "Дружба народов".
Им будут награждать в том числе иностранных граждан, внесших вклад в укрепление межнационального согласия в республике, сообщили в Минюсте республики.
Кто еще сможет получить награду: сотрудники местных и зарубежных государственных органов, некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, представителей социальной сферы и СМИ, а также соотечественников за рубежом, внесших достойный вклад в укрепление атмосферы дружбы и межнационального согласия в Узбекистане.
Получившим награду также выплатят единовременное денежное вознаграждение в размере 4 БРВ (980 тысяч сумов).
Ранее глава государства подписал закон об учреждении 30 июля нового праздника в стране — Дня дружбы народов.
Именно в этот день в торжественной обстановке будет вручаться нагрудный знак.
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