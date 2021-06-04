https://uz.sputniknews.ru/20210604/abr-podderjit-postradavshie-ot-pandemii-malye-predpriyatiya-uzbekistana-19087006.html

АБР поддержит пострадавшие от пандемии малые предприятия Узбекистана

АБР поддержит пострадавшие от пандемии малые предприятия Узбекистана

Как отметили в АБР, малые предприятия и сельхозпроизводители имеют большое значение для экономики республики, но они сталкиваются с трудностями при получении... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T11:52+0500

2021-06-04T11:52+0500

2021-06-04T11:57+0500

предприниматели

акб "hamkorbank"

экономика

азиатский банк развития

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Азиатский банк развития выделит кредитную линию узбекистанскому Hamkorbank на сумму, эквивалентную 20 миллионам долларов, сообщает пресс-служба АБР.Деньги пойдут на займы для микро, малых, средних предприятий (ММСП) и сельхозпроизводителей, ощутивших негативное влияние пандемии COVID-19.Восемьдесят процентов средств будет направлено заемщикам в отдаленных регионах республики.Как отметили в АБР, кредитная линия поспособствует гендерному равенству за счет увеличения кредитов для микро, малых и средних предприятий, возглавляемым женщинами. Акционерно-коммерческий банк Hamkorbank с участием иностранного капитала был основан в 1991 году. Является крупнейшим банком частного сектора в Узбекистане, специализирующимся на финансировании и обслуживании ММСП и физических лиц.

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предприниматели, акб "hamkorbank", азиатский банк развития