https://uz.sputniknews.ru/20210604/abr-podderjit-postradavshie-ot-pandemii-malye-predpriyatiya-uzbekistana-19087006.html
АБР поддержит пострадавшие от пандемии малые предприятия Узбекистана
АБР поддержит пострадавшие от пандемии малые предприятия Узбекистана
Как отметили в АБР, малые предприятия и сельхозпроизводители имеют большое значение для экономики республики, но они сталкиваются с трудностями при получении... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T11:52+0500
2021-06-04T11:52+0500
2021-06-04T11:57+0500
предприниматели
акб "hamkorbank"
экономика
азиатский банк развития
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Азиатский банк развития выделит кредитную линию узбекистанскому Hamkorbank на сумму, эквивалентную 20 миллионам долларов, сообщает пресс-служба АБР.Деньги пойдут на займы для микро, малых, средних предприятий (ММСП) и сельхозпроизводителей, ощутивших негативное влияние пандемии COVID-19.Восемьдесят процентов средств будет направлено заемщикам в отдаленных регионах республики.Как отметили в АБР, кредитная линия поспособствует гендерному равенству за счет увеличения кредитов для микро, малых и средних предприятий, возглавляемым женщинами. Акционерно-коммерческий банк Hamkorbank с участием иностранного капитала был основан в 1991 году. Является крупнейшим банком частного сектора в Узбекистане, специализирующимся на финансировании и обслуживании ММСП и физических лиц.
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предприниматели, акб "hamkorbank", азиатский банк развития
АБР поддержит пострадавшие от пандемии малые предприятия Узбекистана
11:52 04.06.2021 (обновлено: 11:57 04.06.2021)
Как отметили в АБР, малые предприятия и сельхозпроизводители имеют большое значение для экономики республики, но они сталкиваются с трудностями при получении доступа к финансам, особенно в отдаленных районах страны.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Азиатский банк развития выделит кредитную линию узбекистанскому Hamkorbank на сумму, эквивалентную 20 миллионам долларов, сообщает
пресс-служба АБР.
Деньги пойдут на займы для микро, малых, средних предприятий (ММСП) и сельхозпроизводителей, ощутивших негативное влияние пандемии COVID-19.
Восемьдесят процентов средств будет направлено заемщикам в отдаленных регионах республики.
"Hamkorbank и АБР ведут многолетнее плодотворное сотрудничество, а количество совместных проектов давно перевалило за десяток, — отметил председатель правления АКБ Hamkorbank Бахтиёр Жураев. — Это соглашение является уникальным с точки зрения того, что один из крупнейших финансовых институтов мира — АБР — выделяет кредитную линию в размере 20 миллионов долларов США без государственных гарантий коммерческому банку Узбекистана".
Как отметили в АБР, кредитная линия поспособствует гендерному равенству за счет увеличения кредитов для микро, малых и средних предприятий, возглавляемым женщинами.
Акционерно-коммерческий банк Hamkorbank с участием иностранного капитала был основан в 1991 году. Является крупнейшим банком частного сектора в Узбекистане, специализирующимся на финансировании и обслуживании ММСП и физических лиц.