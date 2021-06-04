https://uz.sputniknews.ru/20210604/devyatnadtsatiletnego-parnya-ubilo-tokom-v-tashoblasti---video-19101283.html
Девятнадцатилетнего парня убило током в Ташобласти — видео
Девятнадцатилетнего парня убило током в Ташобласти — видео
В Сети распространилось видео, как молодой человек дотрагивается до металлического забора и падает на землю. Пострадавший скончался на месте происшествия... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T19:18+0500
2021-06-04T19:18+0500
2021-06-04T19:19+0500
происшествия
генеральная прокуратура узбекистана
электричество
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Правоохранители расследуют дело о гибели человека от удара током под Ташкентом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Ранее в Сети распространилось видео, как молодой человек дотрагивается до металлического забора и падает на землю. Сообщается, что инцидент произошел в махалле Чувалачи, расположенной на улице Гуляшнар в Ташкентском районе столичной области. Пострадавший скончался на месте происшествия. Ему было 19 лет.На кадрах видно, что недалеко от забора находится трансформаторная будка. Предположительно, трагедия могла произойти из-за ее неисправности. В этом и предстоит разобраться следствию. По данным Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (должностная халатность).
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генеральная прокуратура узбекистана, электричество, ташкент, узбекистан
Девятнадцатилетнего парня убило током в Ташобласти — видео
19:18 04.06.2021 (обновлено: 19:19 04.06.2021)
В Сети распространилось видео, как молодой человек дотрагивается до металлического забора и падает на землю. Пострадавший скончался на месте происшествия. Возбуждено дело.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik
. Правоохранители расследуют дело о гибели человека от удара током под Ташкентом, сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Ранее в Сети распространилось видео, как молодой человек дотрагивается до металлического забора и падает на землю.
Сообщается, что инцидент произошел в махалле Чувалачи, расположенной на улице Гуляшнар в Ташкентском районе столичной области. Пострадавший скончался на месте происшествия. Ему было 19 лет.
На кадрах видно, что недалеко от забора находится трансформаторная будка. Предположительно, трагедия могла произойти из-за ее неисправности.
В этом и предстоит разобраться следствию. По данным Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (должностная халатность).