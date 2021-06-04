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Дима Билан стал хранителем леопарда из Приморского края
Дима Билан стал хранителем леопарда из Приморского края
Животное в возрасте трех-четырех лет обитает в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка рядом с границей Китая. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T11:39+0500
2021-06-04T12:05+0500
россия
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российский певец Дима Билан стал хранителем дальневосточного леопарда. Соответствующий сертификат ему вручило руководство Приморского национального парка "Земля леопарда", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации"Известный российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты – дальневосточных леопардов. Артист стал хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" – пятнистого хищника под номером Leo 168M, подарив ему имя Виктор" — информируется в релизе.Животное в возрасте трех-четырех лет обитает в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка рядом с границей Китая. На протяжении двух лет хищника периодически фиксируют несколько фотоловушек. Он часто появляется перед камерами, поэтому певец сможет регулярно получать новые снимки леопарда Виктора.Отметим, что хранители леопарда занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Они становятся для диких кошек своеобразными "крестными".
https://uz.sputniknews.ru/20151208/1263192.html
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Дима Билан стал хранителем леопарда из Приморского края

11:39 04.06.2021 (обновлено: 12:05 04.06.2021)
653
© Instagram / bilanofficialДима Билан в Ташкенте
Дима Билан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Instagram / bilanofficial
Животное в возрасте трех-четырех лет обитает в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка рядом с границей Китая.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российский певец Дима Билан стал хранителем дальневосточного леопарда. Соответствующий сертификат ему вручило руководство Приморского национального парка "Земля леопарда", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации
"Известный российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты – дальневосточных леопардов. Артист стал хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" – пятнистого хищника под номером Leo 168M, подарив ему имя Виктор" — информируется в релизе.
Хранителю самки леопарда Памеле Андерсон вручили фото ее крестницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2015
В мире
Хранителю самки леопарда Памеле Андерсон вручили фото ее "крестницы"
8 декабря 2015, 16:21
33
Животное в возрасте трех-четырех лет обитает в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка рядом с границей Китая. На протяжении двух лет хищника периодически фиксируют несколько фотоловушек. Он часто появляется перед камерами, поэтому певец сможет регулярно получать новые снимки леопарда Виктора.

"Меня потрясло и очень порадовало предложение стать хранителем леопарда. В последнее время в моей жизни появилось много кошек. Я стал помогать им, а в некоторых случаях даже спасать их, поэтому возможность стать хранителем леопарда показалась мне логичным продолжением этих дел".

Дима Билан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Дима Билан
Певец
Отметим, что хранители леопарда занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Они становятся для диких кошек своеобразными "крестными".
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