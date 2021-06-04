https://uz.sputniknews.ru/20210604/dima-bilan-stal-xranitelem-leoparda-iz-primorskogo-kraya-19087125.html

Дима Билан стал хранителем леопарда из Приморского края

Дима Билан стал хранителем леопарда из Приморского края

Животное в возрасте трех-четырех лет обитает в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка рядом с границей Китая. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T11:39+0500

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россия

дима билан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Российский певец Дима Билан стал хранителем дальневосточного леопарда. Соответствующий сертификат ему вручило руководство Приморского национального парка "Земля леопарда", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации"Известный российский певец Дима Билан присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты – дальневосточных леопардов. Артист стал хранителем одного из обитателей национального парка "Земля леопарда" – пятнистого хищника под номером Leo 168M, подарив ему имя Виктор" — информируется в релизе.Животное в возрасте трех-четырех лет обитает в южной части нацпарка "Земля леопарда" в долине реки Цукановка рядом с границей Китая. На протяжении двух лет хищника периодически фиксируют несколько фотоловушек. Он часто появляется перед камерами, поэтому певец сможет регулярно получать новые снимки леопарда Виктора.Отметим, что хранители леопарда занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Они становятся для диких кошек своеобразными "крестными".

https://uz.sputniknews.ru/20151208/1263192.html

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дима билан