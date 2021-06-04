https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html
Как быстро охладиться в жару: 5 лайфхаков на лето
Как быстро охладиться в жару: 5 лайфхаков на лето
Лето — это, пожалуй, самая желанная пора: каникулы, отпуска, бесконечное солнце и... жара. Опасность в том, что организм может сильно перегреться, а это уже... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T12:56+0500
2021-06-04T12:56+0500
2021-06-04T13:35+0500
общество
жара
погода
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Как же быстро охладиться? Мы собрали несколько экспресс-методов на лето.Бутылка с водой и мокрое полотенце — спасение для водителейЭти методы отлично подойдут для автомобилистов. Если в машине стоит жара, а кондиционер охлаждает воздух долго, можно попробовать нестандартные способы.Первое — бутылка с холодной водой, которую можно обернуть в кусок ткани (футболку или майку) и прислонить ее к сиденью за шею. Это моментально начнет охлаждать организм прямо с головы.Второй способ для автомобилистов — смочить полотенце/кусок ткани и закрепить над вентиляционным отверстием приборной панели. Это охладит воздух, который поступает в салон машины. Но нужно иметь в виду, что ткань в жару быстро высыхает.Выпить горячий чайЭтот напиток очень помогает в жаркий день летом. Однако есть несколько требований: чай должен быть не крепким, без сахара, в идеале — с лимоном. Подойдут и черный, и зеленый сорта чая.Почему это эффективно? Напиток усиливает потоотделение и расширяет сосуды. В итоге тело начинает активнее отдавать тепло и охлаждаться.Впрочем, понизить температуру летом могут и другие напитки.Съесть что-то острое и пряное. Это лучше, чем мороженоеВсе дело в капсаицине, который и провоцирует охлаждение. Когда мы съедаем острую и пряную пищу, мозг подает сигнал выделять больше пота. Соответственно, организм начинает сам себя охлаждать.Особенно эффективен данный метод по вечерам, когда нужно сохранить прохладу до утра. Еще диетологи рекомендуют обратить внимание на шпинат и продукты с добавлением кокосового молока. Они, по словам экспертов, также оказывают охлаждающий эффект.А почему мороженое не слишком эффективно в жару? Подобные продукты понижают температуру тела чересчур быстро, из-за чего уже спустя короткое время становится еще жарче, чем было.Намочить одежду в жаруБыстрый способ, если вы летом находитесь на улице. Намочить одежду можно, к примеру, в фонтане. Но вода не должна быть слишком холодной, иначе сработает эффект, как с мороженым.При этом важно, чтобы голова оставалась покрытая, иначе тело начнет охлаждаться, а верх, тем временем, продолжит нагреваться.Универсальные советы на летоЧтобы не перенагреваться на солнце, следует носить светлую одежду из натуральных тканей. Это может быть хлопок или лен. Почему цвета должны быть светлыми? Также обязательно нужно носить головной убор и солнечные очки: первое защитит голову от теплого удара, второе — глаза от излучений UV-A и UV-B.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жара, погода
Как быстро охладиться в жару: 5 лайфхаков на лето
Лето — это, пожалуй, самая желанная пора: каникулы, отпуска, бесконечное солнце и... жара. Опасность в том, что организм может сильно перегреться, а это уже чревато тепловым ударом.
Как же быстро охладиться? Мы собрали несколько экспресс-методов на лето.
Бутылка с водой и мокрое полотенце — спасение для водителей
Эти методы отлично подойдут для автомобилистов. Если в машине стоит жара, а кондиционер охлаждает воздух долго, можно попробовать нестандартные способы.
Первое — бутылка с холодной водой, которую можно обернуть в кусок ткани (футболку или майку) и прислонить ее к сиденью за шею. Это моментально начнет охлаждать организм прямо с головы.
Второй способ для автомобилистов — смочить полотенце/кусок ткани и закрепить над вентиляционным отверстием приборной панели. Это охладит воздух, который поступает в салон машины. Но нужно иметь в виду, что ткань в жару быстро высыхает.
Выпить горячий чай
Этот напиток очень помогает в жаркий день летом. Однако есть несколько требований: чай должен быть не крепким, без сахара, в идеале — с лимоном. Подойдут и черный, и зеленый сорта чая.
Почему это эффективно? Напиток усиливает потоотделение и расширяет сосуды. В итоге тело начинает активнее отдавать тепло и охлаждаться.
Впрочем, понизить температуру летом могут и другие напитки.
Съесть что-то острое и пряное. Это лучше, чем мороженое
Все дело в капсаицине, который и провоцирует охлаждение. Когда мы съедаем острую и пряную пищу, мозг подает сигнал выделять больше пота. Соответственно, организм начинает сам себя охлаждать.
Особенно эффективен данный метод по вечерам, когда нужно сохранить прохладу до утра.
Еще диетологи рекомендуют обратить внимание на шпинат и продукты с добавлением кокосового молока. Они, по словам экспертов, также оказывают охлаждающий эффект.
А почему мороженое не слишком эффективно в жару? Подобные продукты понижают температуру тела чересчур быстро, из-за чего уже спустя короткое время становится еще жарче, чем было.
Намочить одежду в жару
Быстрый способ, если вы летом находитесь на улице. Намочить одежду можно, к примеру, в фонтане. Но вода не должна быть слишком холодной, иначе сработает эффект, как с мороженым.
При этом важно, чтобы голова оставалась покрытая, иначе тело начнет охлаждаться, а верх, тем временем, продолжит нагреваться.
Универсальные советы на лето
Чтобы не перенагреваться на солнце, следует носить светлую одежду из натуральных тканей. Это может быть хлопок или лен.
Почему цвета должны быть светлыми?
Здесь вступает в силу физика: белый и другие цвета отражают солнечный свет лучше темных. Например, черная одежда будет слишком сильно поглощать солнечные лучи, и вам сразу станет жарко.
Также обязательно нужно носить головной убор и солнечные очки: первое защитит голову от теплого удара, второе — глаза от излучений UV-A и UV-B.