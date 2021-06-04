https://uz.sputniknews.ru/20210604/kak-bystro-oxladitsya-v-jaru-5-layfxakov-na-leto-19087892.html

Как быстро охладиться в жару: 5 лайфхаков на лето

Как быстро охладиться в жару: 5 лайфхаков на лето

Лето — это, пожалуй, самая желанная пора: каникулы, отпуска, бесконечное солнце и... жара. Опасность в том, что организм может сильно перегреться, а это уже... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T12:56+0500

2021-06-04T12:56+0500

2021-06-04T13:35+0500

общество

жара

погода

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Как же быстро охладиться? Мы собрали несколько экспресс-методов на лето.Бутылка с водой и мокрое полотенце — спасение для водителейЭти методы отлично подойдут для автомобилистов. Если в машине стоит жара, а кондиционер охлаждает воздух долго, можно попробовать нестандартные способы.Первое — бутылка с холодной водой, которую можно обернуть в кусок ткани (футболку или майку) и прислонить ее к сиденью за шею. Это моментально начнет охлаждать организм прямо с головы.Второй способ для автомобилистов — смочить полотенце/кусок ткани и закрепить над вентиляционным отверстием приборной панели. Это охладит воздух, который поступает в салон машины. Но нужно иметь в виду, что ткань в жару быстро высыхает.Выпить горячий чайЭтот напиток очень помогает в жаркий день летом. Однако есть несколько требований: чай должен быть не крепким, без сахара, в идеале — с лимоном. Подойдут и черный, и зеленый сорта чая.Почему это эффективно? Напиток усиливает потоотделение и расширяет сосуды. В итоге тело начинает активнее отдавать тепло и охлаждаться.Впрочем, понизить температуру летом могут и другие напитки.Съесть что-то острое и пряное. Это лучше, чем мороженоеВсе дело в капсаицине, который и провоцирует охлаждение. Когда мы съедаем острую и пряную пищу, мозг подает сигнал выделять больше пота. Соответственно, организм начинает сам себя охлаждать.Особенно эффективен данный метод по вечерам, когда нужно сохранить прохладу до утра. Еще диетологи рекомендуют обратить внимание на шпинат и продукты с добавлением кокосового молока. Они, по словам экспертов, также оказывают охлаждающий эффект.А почему мороженое не слишком эффективно в жару? Подобные продукты понижают температуру тела чересчур быстро, из-за чего уже спустя короткое время становится еще жарче, чем было.Намочить одежду в жаруБыстрый способ, если вы летом находитесь на улице. Намочить одежду можно, к примеру, в фонтане. Но вода не должна быть слишком холодной, иначе сработает эффект, как с мороженым.При этом важно, чтобы голова оставалась покрытая, иначе тело начнет охлаждаться, а верх, тем временем, продолжит нагреваться.Универсальные советы на летоЧтобы не перенагреваться на солнце, следует носить светлую одежду из натуральных тканей. Это может быть хлопок или лен. Почему цвета должны быть светлыми? Также обязательно нужно носить головной убор и солнечные очки: первое защитит голову от теплого удара, второе — глаза от излучений UV-A и UV-B.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Глушенкова

Анна Глушенкова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Глушенкова

жара, погода