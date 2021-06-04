https://uz.sputniknews.ru/20210604/kardioxirurg-iz-rossii-pribyl-v-uzbekistan-chtoby-spasti-desyatki-jizney-19083042.html

Кардиохирург из России прибыл в Узбекистан, чтобы спасти десятки жизней

Кардиохирург из России прибыл в Узбекистан, чтобы спасти десятки жизней

В республике впервые была проведена уникальная хирургическая операция в области кардиологии. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T09:29+0500

2021-06-04T09:29+0500

2021-06-04T09:35+0500

общество

врач

российские ученые

здоровье

наманган

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Наманган прибыл российский ученый, заведующий отделением эндоваскулярной хирургии СЗГМУ имени Мечникова Александр Каледин. Медик поделился уникальной методикой проведения хирургической операции через дистальный отдел запястья. Этот метод Каледин разработал еще в 2016 году. С тех пор он активно применяется в медицине. Теперь же российский ученый поделился своими знаниями с коллегами из Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.Каледин в качестве мастер-класса провел рентгенэндоваскулярные операции и спас более 10 пациентов от сильнейших болей. В частности, медпомощь была оказана жительнице Наманганского района, занесенной в "Железную книгу".О современных методах лечения сердечных заболеваний российский ученый рассказал на конференции с участием узбекских врачей.В последние годы Узбекистан и Россия активно расширяют сотрудничество в области медицины, особенно в кардиологии. Медики активно делятся друг с другом инновационными методиками, что позволяет повысить общее качество предоставляемых услуг населению. Относительно недавно было внедрено множество высокотехнологичных хирургических процедур: окклюзионное устранение врожденных пороков сердца, ангиопластика и стентирование ретроградными методами при сложных сосудистых новообразованиях, диагностика и ангиопластика периферических сосудов, протезирование двустворчатого аортального клапана, МСКТ-артериография и коронарография.Сейчас количество таких инновационных операций заметно увеличилось.

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врач, российские ученые, здоровье, наманган