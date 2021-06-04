Общество
Кардиохирург из России прибыл в Узбекистан, чтобы спасти десятки жизней
09:29 04.06.2021 (обновлено: 09:35 04.06.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийский врач-кардиолог Александр Каледин приехал в Наманган
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В республике впервые была проведена уникальная хирургическая операция в области кардиологии.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Наманган прибыл российский ученый, заведующий отделением эндоваскулярной хирургии СЗГМУ имени Мечникова Александр Каледин.
Медик поделился уникальной методикой проведения хирургической операции через дистальный отдел запястья. Этот метод Каледин разработал еще в 2016 году.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийский врач-кардиолог Александр Каледин приехал в Наманган
Российский врач-кардиолог Александр Каледин приехал в Наманган
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С тех пор он активно применяется в медицине. Теперь же российский ученый поделился своими знаниями с коллегами из Наманганского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.
Каледин в качестве мастер-класса провел рентгенэндоваскулярные операции и спас более 10 пациентов от сильнейших болей. В частности, медпомощь была оказана жительнице Наманганского района, занесенной в "Железную книгу".
О современных методах лечения сердечных заболеваний российский ученый рассказал на конференции с участием узбекских врачей.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРоссийский врач-кардиолог Александр Каледин приехал в Наманган
Российский врач-кардиолог Александр Каледин приехал в Наманган
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Визит российского ученого-врача Александра Каледина позволил нам открыть новые горизонты нашей деятельности", — поделился глава Наманганского областного управления здравоохранения Солижон Муминов.
В последние годы Узбекистан и Россия активно расширяют сотрудничество в области медицины, особенно в кардиологии.
Медики активно делятся друг с другом инновационными методиками, что позволяет повысить общее качество предоставляемых услуг населению.
Относительно недавно было внедрено множество высокотехнологичных хирургических процедур: окклюзионное устранение врожденных пороков сердца, ангиопластика и стентирование ретроградными методами при сложных сосудистых новообразованиях, диагностика и ангиопластика периферических сосудов, протезирование двустворчатого аортального клапана, МСКТ-артериография и коронарография.
Сейчас количество таких инновационных операций заметно увеличилось.