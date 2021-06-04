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Назначен председатель Творческого союза журналистов Узбекистана
Назначен председатель Творческого союза журналистов Узбекистана
До нынешнего назначения Олимжон Усаров работал главным редактором газеты "Нуроний". 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T17:00+0500
2021-06-04T17:00+0500
общество
творческий союз журналистов узбекистана
назначение
журналистика
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Назначен новый председатель Творческого союза журналистов Узбекистана. Им стал Олимжон Усаров, сообщили в пресс-службе АИМК.Усаров избирался депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса, возглавлял информационную службу Верховного суда Узбекистана. До нынешнего назначения работал главным редактором газеты "Нуроний".Напомним, прежний председатель Творческого союза журналистов Узбекистана, известный поэт Саъдулла Хакимов скончался в октябре 2020 года. Ему было 69 лет, причина смерти не уточнялась.
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творческий союз журналистов узбекистана, назначение, журналистика

Назначен председатель Творческого союза журналистов Узбекистана

17:00 04.06.2021
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Музей-заповедник Шушенское в Красноярском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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До нынешнего назначения Олимжон Усаров работал главным редактором газеты "Нуроний".
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Назначен новый председатель Творческого союза журналистов Узбекистана. Им стал Олимжон Усаров, сообщили в пресс-службе АИМК.
© Пресс-служба АИМКНазначен председатель Творческого союза журналистов Узбекистана
Назначен председатель Творческого союза журналистов Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Назначен председатель Творческого союза журналистов Узбекистана
© Пресс-служба АИМК
Для справки:

Олимжон Усаров родился в 1973 году, имеет дипломы двух вузов: Национального университета Узбекистана и Ташкентского государственного юридического университета.

Усаров избирался депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса, возглавлял информационную службу Верховного суда Узбекистана. До нынешнего назначения работал главным редактором газеты "Нуроний".
Напомним, прежний председатель Творческого союза журналистов Узбекистана, известный поэт Саъдулла Хакимов скончался в октябре 2020 года.
Ему было 69 лет, причина смерти не уточнялась.
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