https://uz.sputniknews.ru/20210604/naznachen-predsedatel-tvorcheskogo-soyuza-jurnalistov-uzbekistana-19098082.html

Назначен председатель Творческого союза журналистов Узбекистана

Назначен председатель Творческого союза журналистов Узбекистана

До нынешнего назначения Олимжон Усаров работал главным редактором газеты "Нуроний". 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T17:00+0500

2021-06-04T17:00+0500

2021-06-04T17:00+0500

общество

творческий союз журналистов узбекистана

назначение

журналистика

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Назначен новый председатель Творческого союза журналистов Узбекистана. Им стал Олимжон Усаров, сообщили в пресс-службе АИМК.Усаров избирался депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса, возглавлял информационную службу Верховного суда Узбекистана. До нынешнего назначения работал главным редактором газеты "Нуроний".Напомним, прежний председатель Творческого союза журналистов Узбекистана, известный поэт Саъдулла Хакимов скончался в октябре 2020 года. Ему было 69 лет, причина смерти не уточнялась.

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творческий союз журналистов узбекистана, назначение, журналистика