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Неликвидные активы: в Узбекистане ликвидируется более 450 госпредприятий
Неликвидные активы: в Узбекистане ликвидируется более 450 госпредприятий
454 неперспективных, недействующих либо низко рентабельных предприятий решено ликвидировать в установленном порядке. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T19:40+0500
2021-06-04T19:40+0500
экономика
приватизация
правительство узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по реорганизации и ликвидации предприятий с государственным участием". Об этом сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами.Документом делается еще один шаг в направлении разгосударствления и приватизации. 593 госпредприятия, находящихся в ведении 56 министерств и ведомств, будут реорганизованы или ликвидированы. В частности, предусмотрено:В Узбекистане на сегодняшний день количество государственных предприятий составляет 2537, а доля госсектора в экономике остается крайне высокой – 55 процентов. Ожидается, что данное решение позволит сократить число предприятий с госучастием на 23,4 процента и довести их до 1944.Стратегией управления и реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы предусмотрено сокращение госпредприятий путем ограничения государственного участия в успешных и конкурентоспособных отраслях, а также использования принципа "продавай или объясняй". К 2025 году число предприятий с участием государства планируется сократить на 75 процентов. С 1 июля 2021 года в предприятиях с участием государства будут созданы наблюдательный совет, служба внутреннего аудита. А в акционерных обществах, акции которых включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи (листинг) и в уставном фонде которых имеется госдоля в размере более 50 процентов, будет создана служба "системы соответствия" (комплаенс).
https://uz.sputniknews.ru/20210212/Prezident-predlozhil-uskorit-protsess-privatizatsii--kak-eto-budet-15986805.html
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приватизация, правительство узбекистана, узбекистан

Неликвидные активы: в Узбекистане ликвидируется более 450 госпредприятий

19:40 04.06.2021
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© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦементный завод
Цементный завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
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Перейти в фотобанк
454 неперспективных, недействующих либо низко рентабельных предприятий решено ликвидировать в установленном порядке.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по реорганизации и ликвидации предприятий с государственным участием". Об этом сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами.
Документом делается еще один шаг в направлении разгосударствления и приватизации. 593 госпредприятия, находящихся в ведении 56 министерств и ведомств, будут реорганизованы или ликвидированы. В частности, предусмотрено:
66 – реорганизовать в качестве государственного учреждения;
73 — преобразовать в филиалы;
454 неперспективных, недействующих либо низко рентабельных – ликвидировать в установленном порядке.
В Узбекистане на сегодняшний день количество государственных предприятий составляет 2537, а доля госсектора в экономике остается крайне высокой – 55 процентов. Ожидается, что данное решение позволит сократить число предприятий с госучастием на 23,4 процента и довести их до 1944.
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Стратегией управления и реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы предусмотрено сокращение госпредприятий путем ограничения государственного участия в успешных и конкурентоспособных отраслях, а также использования принципа "продавай или объясняй". К 2025 году число предприятий с участием государства планируется сократить на 75 процентов.
С 1 июля 2021 года в предприятиях с участием государства будут созданы наблюдательный совет, служба внутреннего аудита. А в акционерных обществах, акции которых включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи (листинг) и в уставном фонде которых имеется госдоля в размере более 50 процентов, будет создана служба "системы соответствия" (комплаенс).
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