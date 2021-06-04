https://uz.sputniknews.ru/20210604/nelikvidnye-aktivy-v-uzbekistane-likvidiruetsya-bolee-450-gospredpriyatiy-19101671.html

Неликвидные активы: в Узбекистане ликвидируется более 450 госпредприятий

Неликвидные активы: в Узбекистане ликвидируется более 450 госпредприятий

454 неперспективных, недействующих либо низко рентабельных предприятий решено ликвидировать в установленном порядке. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T19:40+0500

2021-06-04T19:40+0500

2021-06-04T19:40+0500

экономика

приватизация

правительство узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Кабинет Министров принял постановление "О мерах по реорганизации и ликвидации предприятий с государственным участием". Об этом сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами.Документом делается еще один шаг в направлении разгосударствления и приватизации. 593 госпредприятия, находящихся в ведении 56 министерств и ведомств, будут реорганизованы или ликвидированы. В частности, предусмотрено:В Узбекистане на сегодняшний день количество государственных предприятий составляет 2537, а доля госсектора в экономике остается крайне высокой – 55 процентов. Ожидается, что данное решение позволит сократить число предприятий с госучастием на 23,4 процента и довести их до 1944.Стратегией управления и реформирования государственных предприятий на 2021-2025 годы предусмотрено сокращение госпредприятий путем ограничения государственного участия в успешных и конкурентоспособных отраслях, а также использования принципа "продавай или объясняй". К 2025 году число предприятий с участием государства планируется сократить на 75 процентов. С 1 июля 2021 года в предприятиях с участием государства будут созданы наблюдательный совет, служба внутреннего аудита. А в акционерных обществах, акции которых включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи (листинг) и в уставном фонде которых имеется госдоля в размере более 50 процентов, будет создана служба "системы соответствия" (комплаенс).

https://uz.sputniknews.ru/20210212/Prezident-predlozhil-uskorit-protsess-privatizatsii--kak-eto-budet-15986805.html

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приватизация, правительство узбекистана, узбекистан