https://uz.sputniknews.ru/20210604/rossiyskie-moryaki-spasli-sobaku-ot-gibeli-vo-ldax-arktiki--video-19084378.html

Российские моряки спасли собаку от гибели во льдах Арктики — видео

Российские моряки спасли собаку от гибели во льдах Арктики — видео

Некоторые не верят в чудеса, а они все-таки случаются. Белоснежная Айка и ее хозяева теперь точно это знают. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

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У красавицы Айки все было хорошо: жила в теплом и уютном доме с любящими ее людьми, никуда без них не ходила, но однажды хозяева не плотно закрыли дверь, и любопытное животное решило поисследовать мир самостоятельно. Так началось это приключение — опасное, но со счастливым финалом.Айка больше семи дней скиталась по льдам в Обской губе, сильно ослабла, больно исколола лапы. И могла погибнуть, если бы не экипаж российского ледокола "Александр Санников", сопровождавшего процесс отгрузки нефти через терминал "Ворота Арктики".Моряки готовы были встретить во льдах песца или белого медведя, но никак не домашнюю собаку: "Дружище, ты чего пришел? Замерз что ли?". Они тут же организовали операцию по спасению животного, а спустя несколько часов вернули его хозяевам.Сейчас у белоснежной красотки все хорошо. Она дома.

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Как экипаж ледокола спас собаку, потерявшуюся во льдах Как экипаж ледокола спас собаку, потерявшуюся во льдах 2021-06-04T10:22+0500 true PT1M04S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, собака, спасение, мультимедиа