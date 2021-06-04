https://uz.sputniknews.ru/20210604/tsb-uzbekistana-vypustit-v-oborot-dve-novye-kupyury-nominalom-2-i-20-tysyach-sumov-19100095.html

ЦБ Узбекистана выпустит в оборот две новые купюры номиналом 2 и 20 тысяч сумов — фото

ЦБ Узбекистана выпустит в оборот две новые купюры номиналом 2 и 20 тысяч сумов — фото

Описания и дизайн этих банкнот будут опубликованы Центральным банком в соответствующем порядке. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T18:13+0500

2021-06-04T18:13+0500

2021-06-04T19:39+0500

экономика

купюра

банкнота

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана представил на одобрение в Сенат Олий Мажлиса образцы и дизайны банкнот достоинством 2 000 (две тысячи) сумов и 20 000 (двадцать тысяч) сумов. Пресс-служба Верхней палаты парламента сообщила о том, что Кенгаш Сената принял Постановление об одобрении представленных ЦБ образцов, в соответствии со статьей 40 Закона страны "О Центральном банке Республики Узбекистан".Сообщения о выпуске в обращение денежных знаков новых образцов, а также их описания публикуются Центральным банком в средствах массовой информации.Описания и дизайн этих банкнот будут опубликованы Центральным банком в соответствующем порядке.

https://uz.sputniknews.ru/20210301/TsB-vypustit-pamyatnye-monety-v-chest-30-letiya-Nezavisimosti-i-Dnya-druzhby-narodov-16099242.html

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купюра, банкнота, центральный банк республики узбекистан