https://uz.sputniknews.ru/20210604/uzbekistan-na-cha-po-boksu-v-kakoy-forme-sbornaya-podoshla-k-olimpiade-19098315.html

Узбекистан на ЧА по боксу: в какой форме сборная подошла к Олимпиаде?

Узбекистан на ЧА по боксу: в какой форме сборная подошла к Олимпиаде?

В Дубае прошел чемпионат Азии по боксу. Узбекистанцы завоевали 18 медалей (в составе команды было 20 спортсменов), показав второй общекомандный результат из 12... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T18:12+0500

2021-06-04T18:12+0500

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чемпионат азии

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Узбекистан традиционно был одним из фаворитов в этом виде спорта и последняя на данный момент летняя Олимпиада в Рио это доказала. Перед главными стартами четырехлетия — в Токио — узбекистанцы вновь показали свой уровень.На первенстве континента в копилке боксеров из Узбекистана 18 медалей: 7 из них высшей пробы, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. В командном зачете республика уступила только Казахстану, причем, по числу золотых медалей. Если же учитывать только мужской зачет, то тут узбекистанцам и вовсе нет равных.Подробнее об итогах одного из важнейших турниров перед предстоящими Играми смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, чемпионат азии, бокс, мультимедиа