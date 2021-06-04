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Узбекистан на ЧА по боксу: в какой форме сборная подошла к Олимпиаде?
Узбекистан на ЧА по боксу: в какой форме сборная подошла к Олимпиаде?
В Дубае прошел чемпионат Азии по боксу. Узбекистанцы завоевали 18 медалей (в составе команды было 20 спортсменов), показав второй общекомандный результат из 12... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T18:12+0500
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Узбекистан традиционно был одним из фаворитов в этом виде спорта и последняя на данный момент летняя Олимпиада в Рио это доказала. Перед главными стартами четырехлетия — в Токио — узбекистанцы вновь показали свой уровень.На первенстве континента в копилке боксеров из Узбекистана 18 медалей: 7 из них высшей пробы, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. В командном зачете республика уступила только Казахстану, причем, по числу золотых медалей. Если же учитывать только мужской зачет, то тут узбекистанцам и вовсе нет равных.Подробнее об итогах одного из важнейших турниров перед предстоящими Играми смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, чемпионат азии, бокс, мультимедиа

Узбекистан на ЧА по боксу: в какой форме сборная подошла к Олимпиаде?

18:12 04.06.2021 (обновлено: 19:24 04.06.2021)
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В Дубае прошел чемпионат Азии по боксу. Узбекистанцы завоевали 18 медалей (в составе команды было 20 спортсменов), показав второй общекомандный результат из 12 участников.
Ударное выступление деск - Sputnik Узбекистан
Ударное выступление мобилка - Sputnik Узбекистан
Узбекистан традиционно был одним из фаворитов в этом виде спорта и последняя на данный момент летняя Олимпиада в Рио это доказала. Перед главными стартами четырехлетия — в Токио — узбекистанцы вновь показали свой уровень.
На первенстве континента в копилке боксеров из Узбекистана 18 медалей: 7 из них высшей пробы, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. В командном зачете республика уступила только Казахстану, причем, по числу золотых медалей. Если же учитывать только мужской зачет, то тут узбекистанцам и вовсе нет равных.
Подробнее об итогах одного из важнейших турниров перед предстоящими Играми смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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