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В Андижане женщина отдала экстрасенсу $100 тысяч за избавление от всех проблем
В Андижане женщина отдала экстрасенсу $100 тысяч за избавление от всех проблем
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T17:07+0500
2021-06-04T17:11+0500
общество
мошенница
андижанская область
мвд узбекистана
мошенничество
расследование
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Андижане женщина обратилась к экстрасенсу, которая пообещала клиентке избавить ее от проблем за $100 тысяч, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.Жительница Андижана познакомилась в Интернете с женщиной, представившейся Дианой. Новая знакомая заявила, что работает экстрасенсом и помогает снимать порчу, а также способствует решению домашних проблем. В ходе переписки выяснилось, что Диана живет по соседству.Мошенница легко вошла в доверие к женщине. В период с декабря 2020 года по май 2021-го экстрасенс выманила у нее ювелирные изделия на 300 миллионов сумов, а также 83 тысячи долларов и 6 миллионов сумов.Однако впоследствии доверчивая андижанка поняла, что ее обманывают, и обратилась с заявлением в местные правоохранительные органы.Сотрудники правоохранительных органов задержали Диану. В ходе допроса была установлена личность мошенницы. Ею оказалась 42-летняя жительница областного центра Марина Якушева. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20180503/grazhdanka-uzbekistana-otdala-8110339.html
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мошенница, андижанская область, мвд узбекистана, мошенничество, расследование

В Андижане женщина отдала экстрасенсу $100 тысяч за избавление от всех проблем

17:07 04.06.2021 (обновлено: 17:11 04.06.2021)
854
© CC0 / Unsplash / Sharon McCutcheon Женщина пересчитывает доллары
Женщина пересчитывает доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© CC0 / Unsplash / Sharon McCutcheon
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Андижане женщина обратилась к экстрасенсу, которая пообещала клиентке избавить ее от проблем за $100 тысяч, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Жительница Андижана познакомилась в Интернете с женщиной, представившейся Дианой. Новая знакомая заявила, что работает экстрасенсом и помогает снимать порчу, а также способствует решению домашних проблем. В ходе переписки выяснилось, что Диана живет по соседству.
Российские рубли в руках у женщины - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2018
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Гражданка Узбекистана отдала цыганке 50 тысяч рублей от "порчи"
3 мая 2018, 20:01
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Мошенница легко вошла в доверие к женщине. В период с декабря 2020 года по май 2021-го экстрасенс выманила у нее ювелирные изделия на 300 миллионов сумов, а также 83 тысячи долларов и 6 миллионов сумов.
Однако впоследствии доверчивая андижанка поняла, что ее обманывают, и обратилась с заявлением в местные правоохранительные органы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Диану. В ходе допроса была установлена личность мошенницы. Ею оказалась 42-летняя жительница областного центра Марина Якушева. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следствие продолжается.
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