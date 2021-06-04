https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-buxare-osudili-mestnogo-jitelya-pytavshegosya-sest-sobaku-19102296.html
В Бухаре осудили местного жителя, пытавшегося съесть собаку
В Бухаре осудили местного жителя, пытавшегося съесть собаку
Местный житель приманил к себе животное, затащил его в кусты, обезглавил и отнес тело к себе в дом. При этом голову собаки он бросил в арык на территории... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T20:35+0500
2021-06-04T20:35+0500
2021-06-04T20:35+0500
общество
собака
общество защиты животных "mehr va oqibat"
зоозащитники
бухара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/14/16047732_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_6daf57665e45985c14fdf47574543c6f.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Суд в Бухаре оштрафовал мужчину, который убил бездомную собаку в целях употребления ее мяса в пищу, сообщает Общество защиты животных Mehr va Oqibat.По данным зоозащитников, местный житель приманил к себе животное, затащил в кусты, обезглавил и отнес его тело к себе в дом. При этом голову собаки он бросил в арык на территории детского сада.Зоозащитники от имени организации написали заявление и дело об административном правонарушении было передано в суд.“Во время судебного заседания, обвиняемый раскаялся в содеянном, заявив при этом, что находился в нетрезвом состоянии. Мужчина пообещал, что больше никогда не будет убивать собак для употребления их мяса в качестве еды”, — пояснили в Обществе.Судья назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере двух базовых расчетных величин и предупредил, что за повторное совершение подобного правонарушения ему может грозить до 15 суток ареста.
https://uz.sputniknews.ru/20210127/V-Uzbekistane-odobrili-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-zaschite-zhivotnykh-15879690.html
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/14/16047732_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_265fafcc6f73fb490ff200371046c582.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
собака, общество защиты животных "mehr va oqibat", зоозащитники, бухара
В Бухаре осудили местного жителя, пытавшегося съесть собаку
Местный житель приманил к себе животное, затащил его в кусты, обезглавил и отнес тело к себе в дом. При этом голову собаки он бросил в арык на территории детского сада.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Суд в Бухаре оштрафовал мужчину, который убил бездомную собаку в целях употребления ее мяса в пищу, сообщает
Общество защиты животных Mehr va Oqibat.
По данным зоозащитников, местный житель приманил к себе животное, затащил в кусты, обезглавил и отнес его тело к себе в дом. При этом голову собаки он бросил в арык на территории детского сада.
“Очевидцы незамедлительно вызвали милицию и волонтеров, которые нашли в квартире подозреваемого тело животного и окровавленный нож. Мужчина был доставлен в УВД”, — говорится в сообщении.
Зоозащитники от имени организации написали заявление и дело об административном правонарушении было передано в суд.
“Во время судебного заседания, обвиняемый раскаялся в содеянном, заявив при этом, что находился в нетрезвом состоянии. Мужчина пообещал, что больше никогда не будет убивать собак для употребления их мяса в качестве еды”, — пояснили в Обществе.
Судья назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере двух базовых расчетных величин и предупредил, что за повторное совершение подобного правонарушения ему может грозить до 15 суток ареста.