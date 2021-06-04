https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-buxare-osudili-mestnogo-jitelya-pytavshegosya-sest-sobaku-19102296.html

В Бухаре осудили местного жителя, пытавшегося съесть собаку

В Бухаре осудили местного жителя, пытавшегося съесть собаку

Местный житель приманил к себе животное, затащил его в кусты, обезглавил и отнес тело к себе в дом. При этом голову собаки он бросил в арык на территории... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T20:35+0500

2021-06-04T20:35+0500

2021-06-04T20:35+0500

общество

собака

общество защиты животных "mehr va oqibat"

зоозащитники

бухара

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Суд в Бухаре оштрафовал мужчину, который убил бездомную собаку в целях употребления ее мяса в пищу, сообщает Общество защиты животных Mehr va Oqibat.По данным зоозащитников, местный житель приманил к себе животное, затащил в кусты, обезглавил и отнес его тело к себе в дом. При этом голову собаки он бросил в арык на территории детского сада.Зоозащитники от имени организации написали заявление и дело об административном правонарушении было передано в суд.“Во время судебного заседания, обвиняемый раскаялся в содеянном, заявив при этом, что находился в нетрезвом состоянии. Мужчина пообещал, что больше никогда не будет убивать собак для употребления их мяса в качестве еды”, — пояснили в Обществе.Судья назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере двух базовых расчетных величин и предупредил, что за повторное совершение подобного правонарушения ему может грозить до 15 суток ареста.

https://uz.sputniknews.ru/20210127/V-Uzbekistane-odobrili-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-zaschite-zhivotnykh-15879690.html

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собака, общество защиты животных "mehr va oqibat", зоозащитники, бухара