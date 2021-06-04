https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-nekotoryx-rayonax-tashkenta-vremenno-otklyuchat-svet-19099285.html

В некоторых районах Ташкента временно отключат свет

В некоторых районах Ташкента временно отключат свет

Электроэнергии не будет с семи утра до шести вечера. Для обеспечения безопасности проводимых профилактических работ подстанции "Бешкурган" и "ДОК" на время... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T17:26+0500

2021-06-04T17:26+0500

2021-06-04T17:26+0500

общество

хокимият ташкента

свет

ташкент

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице пятого июня состоится второй этап по переносу линии электросети, в связи с чем в некоторых районах произойдет временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.По данным администрации, света не будет с семи утра до шести вечера. Отмечается, что для обеспечения безопасности проводимых работ подстанции "Бешкурган" и "ДОК" на некоторое время полностью прекратят свою деятельность.Подробную локацию отключения электроэнергии смотрите в телеграм-канале хокимията.

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хокимият ташкента, свет, ташкент