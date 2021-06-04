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Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ — прямая трансляция
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В некоторых районах Ташкента временно отключат свет
В некоторых районах Ташкента временно отключат свет
Электроэнергии не будет с семи утра до шести вечера. Для обеспечения безопасности проводимых профилактических работ подстанции "Бешкурган" и "ДОК" на время... 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T17:26+0500
2021-06-04T17:26+0500
общество
хокимият ташкента
свет
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице пятого июня состоится второй этап по переносу линии электросети, в связи с чем в некоторых районах произойдет временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.По данным администрации, света не будет с семи утра до шести вечера. Отмечается, что для обеспечения безопасности проводимых работ подстанции "Бешкурган" и "ДОК" на некоторое время полностью прекратят свою деятельность.Подробную локацию отключения электроэнергии смотрите в телеграм-канале хокимията.
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хокимият ташкента, свет, ташкент

В некоторых районах Ташкента временно отключат свет

17:26 04.06.2021
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© © SputnikЛампочка, архивное фото
Лампочка, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© © Sputnik
Электроэнергии не будет с семи утра до шести вечера. Для обеспечения безопасности проводимых профилактических работ подстанции "Бешкурган" и "ДОК" на время полностью прекратят свою деятельность.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В столице пятого июня состоится второй этап по переносу линии электросети, в связи с чем в некоторых районах произойдет временное отключение электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
По данным администрации, света не будет с семи утра до шести вечера.
Отмечается, что для обеспечения безопасности проводимых работ подстанции "Бешкурган" и "ДОК" на некоторое время полностью прекратят свою деятельность.
Подробную локацию отключения электроэнергии смотрите в телеграм-канале хокимията.
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