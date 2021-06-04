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В Ташкенте пройдут спортивные соревнования: движение на дорогах ограничат
В Ташкенте пройдут спортивные соревнования: движение на дорогах ограничат
В Минтрансе сообщили, что из-за проведения соревнований будут закрыты некоторые участки дорог в Юнусабадском районе Ташкента. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-04T19:04+0500
2021-06-04T19:04+0500
спорт
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Более 200 спортсменов из более чем 30 стран приедут в Ташкент на Чемпионат мира по рукопашному бою с 5 по 7 июня. Соревнования пройдут в "Спортивном комплексе Юнусабад", сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.А 5 и 6 июня также в столице пройдут соревнования по триатлону для спортсменов и любителей. В Минтрансе предупредили горожан о том, что 5 июня — с 6:00 до 13:00 — часть дорог будет закрыта для движения транспорта. В ведомстве извинились перед водителями за неудобства и попросили их воспользоваться объездными путями во избежание пробок на данных участках.
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министерство транспорта республики узбекистан, чемпионат, спортсмен

В Ташкенте пройдут спортивные соревнования: движение на дорогах ограничат

19:04 04.06.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровДороги Ташкента в сильную жару
Дороги Ташкента в сильную жару - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Минтрансе сообщили, что из-за проведения соревнований будут закрыты некоторые участки дорог в Юнусабадском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Более 200 спортсменов из более чем 30 стран приедут в Ташкент на Чемпионат мира по рукопашному бою с 5 по 7 июня. Соревнования пройдут в "Спортивном комплексе Юнусабад", сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.
А 5 и 6 июня также в столице пройдут соревнования по триатлону для спортсменов и любителей. В Минтрансе предупредили горожан о том, что 5 июня — с 6:00 до 13:00 — часть дорог будет закрыта для движения транспорта.
© Пресс-служба Минтранса УзбекистанаНекоторые участки дорог перекроют из-за спортивных соревнований
Некоторые участки дорог перекроют из-за спортивных соревнований - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2021
Некоторые участки дорог перекроют из-за спортивных соревнований
© Пресс-служба Минтранса Узбекистана
МКАД — от улицы Чингиза Айтматова до улицы Кургазма;
улица Кургазма — от МКАД до улицы Корхожиота;
улица Корхожиота — от улицы Кургазма до улицы Ифтихор.
В ведомстве извинились перед водителями за неудобства и попросили их воспользоваться объездными путями во избежание пробок на данных участках.
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