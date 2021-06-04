https://uz.sputniknews.ru/20210604/v-tashkente-proydut-sportivnye-sorevnovaniya-dvijenie-na-dorogax-ogranichat-19100771.html

В Ташкенте пройдут спортивные соревнования: движение на дорогах ограничат

В Ташкенте пройдут спортивные соревнования: движение на дорогах ограничат

В Минтрансе сообщили, что из-за проведения соревнований будут закрыты некоторые участки дорог в Юнусабадском районе Ташкента. 04.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-04T19:04+0500

2021-06-04T19:04+0500

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спорт

министерство транспорта республики узбекистан

чемпионат

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Более 200 спортсменов из более чем 30 стран приедут в Ташкент на Чемпионат мира по рукопашному бою с 5 по 7 июня. Соревнования пройдут в "Спортивном комплексе Юнусабад", сообщили в пресс-службе НОК Узбекистана.А 5 и 6 июня также в столице пройдут соревнования по триатлону для спортсменов и любителей. В Минтрансе предупредили горожан о том, что 5 июня — с 6:00 до 13:00 — часть дорог будет закрыта для движения транспорта. В ведомстве извинились перед водителями за неудобства и попросили их воспользоваться объездными путями во избежание пробок на данных участках.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство транспорта республики узбекистан, чемпионат, спортсмен